Mazda confirme les CX-70 et CX-90 hybrides rechargeables pour 2023

Les Mazda CX-70 et Mazda CX-90 2023 arriveront l’an prochain avec une motorisation hybride rechargeable

Le Mazda MX-30 100% électrique sera disponible à l’échelle nationale, mais il n’aura pas plus d’autonomie

D’ici 2025 Mazda compte proposer 8 nouveaux modèles électrifiées d’ici 2025

Mazda vient de donner aux Canadiens une mise à jour de ses plans électriques, et il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que si vous voulez un véhicule hybride rechargeable de Mazda, vous devriez avoir deux nouveaux choix à partir de l’année prochaine alors que les nouveaux Mazda CX-70 et Mazda CX-90 feront leur entrée en 2023. Mais si vous cherchez un véhicule électrique ayant une plus grande autonomie que la MX-30, il faudra attendre un peu.

Mazda prévoit toujours d’être 100 % électrifié d’ici 2030 en Amérique du Nord, avec des modèles dans tous ses segments clés, mais électrifié signifie un mélange d’hybrides, de PHEV, de VÉ et de modèles hybrides légers à batterie de 48 volts. Cette dernière technologie, utilisée par beaucoup de constructeurs pour renforcer leur liste de véhicules « électrifiés », n’est souvent guère plus qu’un système de démarrage-arrêt plus actif.

Malgré tout, la technologie permet d’économiser sur la consommation. Mazda a annoncé deux nouveaux modèles à technology hybride légère pour 2023, sans toutefois donner plus de détails. Il s’agira probablement d’une combinaison du CX-30, CX-5, CX-50 ou CX-9, mais il faudra attendre pour avoir plus de détails.

Les premiers véhicules hybrides rechargeables de Mazda

Mazda s’attend à ce que les véhicules électriques représentent 15 % du marché automobile canadien d’ici 2025, et les hybrides et hybrides branchables, 10 %. Mazda continuera donc de proposer plusieurs modèles avec un moteur à essence et lancera une nouvelle gamme de moteurs à six cylindres en ligne.

Quant à son offre de modèles hybrides rechargeables, les deux premiers modèles attendus l’an prochain seront les Mazda CX-90 2024 et CX-70 2024. Il s’agit de deux grands crossovers PHEV que nous n’avons pas encore vus. L’année suivante, Mazda lancera une version hybride du crossover CX-50. Sans donner de détails sur la motorisation qui propulsera ces deux nouveaux VUS PHEV de Mazda, on s’attend à voir une version du moteur qui alimente le Mazda CX-60 PHEV que nous avons eu l’occasion d’essayer il y a quelques mois.

Quatre nouveaux modèles hybrides arriveront également d’ici 2025.

Mise à jour sur les véhicules électriques de Mazda

Mazda nous a donné quelques détails sur sa gamme de véhicule 100% électrique également. Le premier nouveau VUS entièrement électrique Mazda arrivera en 2025. Il reposera sur une nouvelle plateforme électrique appelée Skyactiv EV qui ne sera utilisée que pour des véhicules électriques de tailles et de types de carrosserie différents.

De plus, ceux et celles qui veulent le VÉ actuel de Mazda, le Mazda MX-30, pourront le trouver plus facilement. Le modèle passera de ses marchés actuels du Québec et de la Colombie-Britannique à une disponibilité nationale à partir de 2023. Ceci dit, Mazda n’a pas l’intention d’améliorer son autonomie à court terme.

» Nous sommes très heureux de partager plus de détails sur notre avenir électrifié au Canada, axé sur les bons véhicules dans les bons segments que nos clients demandent « , a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. « Les modèles CX-90 et CX-70 PHEV qui arriveront l’année prochaine apporteront un niveau de performance supérieur à tout ce que nous avons jamais offert au Canada, ainsi qu’une efficacité électrifiée, et le savoir-faire que nos clients attendent de Mazda. »