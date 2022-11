Le Mazda CX-90 2024 se montre… partiellement!

Une portion de l’aile avant, c’est tout ce que Mazda a dévoilé pour l’instant à propos de ce futur multisegment à trois rangées de sièges! Le remplaçant de l’actuel CX-9, le Mazda CX-90 2024, sera dévoilé sous sa forme définitive au mois de janvier prochain.

Basé sur une nouvelle plateforme – qui sera partagée avec les autres gros véhicules de la série CX –, le nouveau CX-90 va également reprendre le titre de véhicule-phare de la marque, et ce, même si pour plusieurs, c’est à la MX-5 revient ce titre. On peut s’attendre à un utilitaire plus large, plus long avec des proportions plus agressives que le CX-9 qui, rappelons-le, est en service depuis l’année-modèle 2017.

On peut également déceler sur la photo publiée par Mazda les lettres « L-I-N-E-6 », ce qui pointe directement à cette nouvelle mécanique 6-cylindres en ligne turbo attendue par les amateurs de la marque d’Hiroshima. Il faut également s’attendre à voir le CX-90 commercialisé avec une option hybride rechargeable qui fera appel au bloc 4-cylindres turbo de 2,5-litres, un bloc de batteries et un moteur électrique.

La puissance de ce groupe motopropulseur atteint 327 chevaux et un couple encore plus impressionnant de 378 lb-pi. Et n’oublions pas que le constructeur a enfin troqué sa boîte automatique à six rapports pour une unité à huit rapports plus moderne, elle qui se retrouvera vraisemblablement à bord des futurs modèles de la marque.

Les premiers rapports indiquent que la puissance du 6-en-ligne serait limitée à 280 chevaux, mais ces données proviennent du marché australien. Il faudra donc attendre au dévoilement du mois de janvier avant d’en savoir plus sur le potentiel de cette option à six cylindres. Il faut aussi mentionner que ce moteur sera secondé par un système hybride léger de 48 V.

L’image fournie par le constructeur se veut également l’occasion pour introduire cette nouvelle couleur de carrosserie Rouge Artisan, une option qui sera réservée aux nouveaux véhicules « premium » de la division nipponne. Le CX-70 attendu plus tard sera probablement l’autre véhicule qui pourra s’habiller de cette coloration spéciale.

Rendez-vous plus tard cet hiver pour un dévoilement en bonne et due forme.