Plans de VÉ annulés, ventes en baisse : Stellantis réévalue l’avenir de Maserati

Maserati met fin à un projet de VÉ, tandis que McKinsey explore des options pour la marque alors que Stellantis fait face à des pressions commerciales.

Stellantis mandate McKinsey pour évaluer l’avenir de Maserati et d’Alfa Romeo dans un contexte de menaces tarifaires aux États-Unis.

Maserati annule le développement de la MC20 électrique en raison d’une demande faible et des résultats de recherches internes.

Stellantis retire un investissement de 1,7 milliard $ US dans les véhicules électriques, recentre ses priorités sur les modèles à essence.

Stellantis NV a fait appel à la firme de conseil McKinsey & Co. pour l’aider à explorer des options stratégiques concernant Maserati et Alfa Romeo. Le groupe fait face à une pression croissante liée aux droits de douane américains et à la performance inférieure des deux marques.

Le président John Elkann a demandé à McKinsey d’évaluer les réponses possibles aux tarifs de 25 % imposés par l’ancien président américain Donald Trump sur les véhicules importés. Ces droits pourraient réduire considérablement les revenus tirés des marques de luxe de Stellantis, qui dépendent fortement des exportations vers l’Amérique du Nord.

Selon des sources proches du dossier, McKinsey examine entre autres des partenariats techniques avec des constructeurs asiatiques. Bien que les discussions soient à un stade préliminaire, un détachement de Maserati (spin-off) est aussi envisagé. Stellantis aurait toutefois exclu la vente de l’une ou l’autre des marques à un constructeur chinois.

Aux États-Unis, Stellantis a offert des rabais pour compenser les hausses de coûts. Maserati, qui exporte 100 % de ses véhicules vers les États-Unis, a enregistré une perte opérationnelle ajustée de 260 millions d’euros en 2024. Environ 35 à 40 % des ventes mondiales de Maserati proviennent du marché américain.

En raison de l’évolution des préférences des consommateurs, Maserati a décidé d’abandonner le développement de sa supervoiture électrique MC20, qui devait initialement être lancée cette année. Les ventes décevantes des VÉ déjà offerts, comme le VUS Grecale Folgore — qui n’a compté que 57 ventes en Italie et 72 en France au début de 2024 — ont aussi influencé cette décision.

Les recherches internes ont révélé que les acheteurs de la MC20 préfèrent des voitures à essence à hautes performances et manifestent peu d’intérêt pour les modèles électriques. Stellantis a donc annulé environ 1,3 milliard de livres (1,7 milliard $ US) d’investissements prévus pour les futurs modèles électriques de Maserati, notamment les remplaçants de la Quattroporte et du Levante.

Le seul nouveau modèle attendu pour 2025 est la MC20 GT2 Stradale, une version routière de la voiture de performance actuelle.

Stellantis, née de la fusion entre Fiat Chrysler et PSA en 2021, peine à maintenir son élan avec son portefeuille de 14 marques. L’ancien PDG Carlos Tavares a quitté ses fonctions en décembre 2024, et un nouveau PDG devrait être nommé ce mois-ci.

Les ventes mondiales de Maserati ont chuté de 39,55 % en 2024, avec seulement 11 300 unités vendues, contre 26 600 l’année précédente. L’avenir de la marque reste incertain.