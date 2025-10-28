Malgré les revers du marché des véhicules électriques, Volkswagen poursuit la construction de sa gigantesque usine de batteries en Ontario

La production, prévue pour 2027, vise à alimenter un million de véhicules électriques par an.

Le groupe Volkswagen a entamé la construction de son usine de cellules de batteries évaluée à 7 milliards de $ canadiens à St Thomas, en Ontario, poursuivant le projet malgré les incertitudes du marché et les tensions commerciales persistantes entre le Canada et les États-Unis.

La division batteries du constructeur, PowerCo, a tenu une cérémonie officielle de première pelletée de terre le 28 octobre, bien que les équipes de construction aient déjà commencé les travaux de fondation plus tôt ce mois-là. La production de batteries est prévue pour 2027.

L’usine de St Thomas sera la troisième installation de PowerCo, après celles déjà établies en Allemagne et en Espagne, et deviendra la plus grande usine au Canada une fois achevée. PowerCo prévoit une capacité annuelle pouvant atteindre 90 gigawattheures de cellules de batteries, soit l’équivalent énergétique nécessaire pour alimenter environ un million de véhicules électriques.

La première phase de construction comprendra environ 500 000 pieds carrés (50 000 mètres carrés) de coffrage et plus de 32 000 mètres cubes de béton. PowerCo estime que l’usine emploiera 1 000 personnes au moment du lancement de la production, pour atteindre jusqu’à 3 000 employés au fur et à mesure de la montée en cadence.

L’usine canadienne fournira des cellules de batteries au site d’assemblage de Scout Motors, la marque sœur de Volkswagen, en Caroline du Sud, ainsi qu’à d’autres usines nord-américaines du groupe.

Les dirigeants de Volkswagen ont approuvé l’emplacement du site vierge en mars 2023, après plus de deux ans de planification. En août, PowerCo a attribué d’importants contrats de construction à des entrepreneurs locaux et a entamé le processus d’embauche pour des centaines de postes.

Le projet se poursuit malgré un contexte difficile pour le secteur des véhicules électriques au Canada. La semaine dernière, General Motors a mis fin au programme BrightDrop à son usine d’assemblage CAMI à Ingersoll, en Ontario, tandis que deux projets de production de matériaux pour batteries au Québec ont été reportés indéfiniment.

Les dirigeants de Volkswagen reconnaissent la possibilité de retards si la demande en véhicules électriques ne s’améliore pas, mais ont confirmé que le calendrier de production de l’usine de St Thomas demeure inchangé pour 2027.