L’usine de batteries PowerCo Ontarienne de Volkswagen termine la première phase

L’usine produira jusqu’à 90 GWh de cellules.

3,000 emplois directs et plusieurs autres indirects seront créés.

Le tas de terre qui doit devenir l’installation de batteries de Volkswagen en Ontario est maintenant une parcelle de terre plate. L’entreprise a terminé la préparation du site, la première phase de l’installation PowerCo Canada, la première Gigafactory de VW en dehors de l’Europe.

PowerCo St. Thomas fournira des cellules de batterie pour les VÉ Volkswagen construits en Amérique du Nord. Il s’agira de la plus grande des Gigafactories de PowerCo appartenant à VW construites à ce jour, et elle sera en mesure de fournir jusqu’à 90 GWh de cellules lorsqu’elle sera terminée. VW prévoit de dépenser 7 milliards de dollars sur le site et de créer jusqu’à 3 000 emplois.

Un grand nombre de représentants officiels étaient présents pour célébrer la fin du nivellement du site de construction. Thomas, Joe Preston, directeur de l’exploitation de PowerCo, Sebastian Wolf, le ministre ontarien du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli, et le député provincial local, Rob Flack.

Le processus de construction de l’usine, qui durera des années, est maintenant sur le point de démarrer. PowerCo prévoit que la production de l’usine commencera en 2027. Le site aura également besoin d’une meilleure distribution électrique et même d’une extension de l’autoroute locale.

L’usine finie couvrira 150 hectares et fera partie d’un parc de fournisseurs qui devrait occuper 600 hectares de terrain. Le site sera alimenté par une énergie 100 % exempte de CO2, selon Powerco.