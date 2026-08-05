Ram retirera le système eTorque de ses camionnettes 1500 2027 à moteur Hemi

eTorque est un système d’hybridation légère offert sur les moteurs Hemi de 5,7 L et Pentastar de 3,6 L depuis 2019.

Ce système est offert de série sur le Ram 1500 Hemi 2026.

En raison d’un assouplissement de la réglementation environnementale américaine, Ram retirera le système eTorque ainsi que le dispositif d’arrêt-démarrage automatique de ses modèles 2027 équipés du moteur Hemi.

Un an après avoir réintroduit le moteur V8 Hemi dans ses camionnettes 1500, Ram prend une autre décision qui semble comme un pas en arrière en termes de technologie et d’environementalisme: le retrait du système eTorque sur le moteur V8.

En effet, le constructeur automobile a confirmé à Motor1 que sa technologie d’hybridation légère sera retirée de la plupart des modèles 2027 dotés du moteur V8, tout comme le système d’arrêt-démarrage automatique qui y est associé.

Le système eTorque est un ensemble de 48 volts qui remplace l’alternateur par un petit moteur-générateur électrique. Celui-ci peut fournir un surcroît de couple à l’accélération et rendre plus fluide le fonctionnement du système d’arrêt-démarrage.

Cette technologie est proposée sur le V6 Pentastar de 3,6 L et le V8 Hemi de 5,7 L depuis 2019, année du lancement de la génération actuelle de la camionnette Ram 1500.

Lorsque Ram a réintégré le moteur de 5,7 L en 2026 après une pause d’un an, le système eTorque est devenu un équipement de série. Cela s’est avéré impopulaire auprès d’une partie des acheteurs de camionnettes qui se méfient des groupes motopropulseurs hybrides ou qui n’aiment pas voir le moteur s’éteindre à l’arrêt dans la circulation.

Sous les anciennes règles environnementales américaines, les constructeurs obtenaient des crédits de conformité en intégrant le système d’arrêt-démarrage automatique à leurs véhicules, car ce dernier permet de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Sans surprise, l’administration Trump a assoupli ces règles en février dernier, permettant aux constructeurs de retirer les systèmes d’arrêt-démarrage automatique et d’hybridation légère sans subir de pénalités.

Il semble que certains modèles Ram 1500 2027 équipés du moteur Hemi recevront encore le système eTorque, mais les versions sans eTorque devraient commencer à arriver en concession cet automne, après quoi tous les V8 de Ram deviendront non hybrides.

Cela dit, le constructeur soutient que le système eTorque demeurera accessible dans sa gamme selon les modèles et les marchés. Cela pourrait indiquer que les Ram 1500 Hemi canadiens pourraient encore être livrés avec l’eTorque, mais cela n’a pas été confirmé.

Davantage de détails quant aux modèles qui conserveront cette technologie d’hybridation légère devraient être révélés au cours des prochains mois, au moment où Ram et le reste du groupe Stellantis confirmeront les caractéristiques de leurs véhicules pour l’année-modèle 2027.

Source : Motor1.com