Rivian ajoutera un deuxième quart de travail à la ligne de production du R2 d’ici la fin septembre

Le R2 est le modèle le plus petit et le plus abordable de la marque à ce jour.

Plus de 200 000 réservations auraient été enregistrées pour le R2.

Les livraisons ont seulement commencé au début du mois de juin.

À peine deux mois environ après le début de la production du nouveau VUS électrique R2, Rivian s’apprête déjà à ajouter une deuxième équipe de travail à sa ligne d’assemblage de l’Illinois.

En effet, le jeune constructeur de VÉ espère faire passer la production du R2 d’une à deux équipes d’ici la fin de septembre afin de répondre à la demande.

Selon les déclarations de Rivian, plus de 200 000 réservations ont été effectuées pour son tout dernier modèle, ce qui est près, voire supérieur, au nombre total de véhicules produits par l’entreprise au cours des quatre années et demie écoulées.

Cet engouement majeur de la clientèle pour le R2 provient principalement de son prix, qui se rapproche de celui de rivaux comme le Tesla Model Y, en faisant le premier produit relativement abordable de la marque. Les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés, mais aux États-Unis, le R2 affiche un prix de départ de 44 990 $ et grimpe jusqu’à 57 990 $ pour la version haut de gamme Performance, la seule offerte pour le moment.

Un modèle intermédiaire Premium s’ajoutera à la gamme plus tard cette année au prix de 53 990 $, tandis que la version d’entrée de gamme Standard sera intégrée quelque part en 2027, moment où les ventes canadiennes des trois niveaux de finition devraient également débuter.

De plus, le Rivian R2 conserve les capacités hors route et l’image axée sur le plein air des plus grands R1S et R1T, ce qui est rare dans le segment électrique.

En effet, la plupart des VÉ ciblent les acheteurs soucieux de l’environnement et adoptent un style conçu pour maximiser l’efficacité.

À l’opposé, le Rivian R2 arbore une silhouette plus carrée et une garde au sol plus élevée, lui donnant un allure plus robuste que celle de ses principaux rivaux.

Malgré cela, le constructeur annonce tout de même des chiffres d’autonomie concurrentiels, le VUS étant capable de parcourir entre 440 et 530 kilomètres sur une seule charge, selon la configuration de la motorisation.

Des déclinaisons à propulsion (RWD) et à rouage intégral seront proposées lorsque la gamme complète du R2 sera disponible l’an prochain.

Bien que la deuxième équipe aidera sans aucun doute Rivian à augmenter son rythme de production et à rattraper son retard, cela pourrait ne pas suffire à résorber son carnet de commandes, d’autant plus que l’usine de l’Illinois doit également assembler les R1S et R1T, qui demeurent relativement populaires.

Cette situation devrait toutefois se résoudre d’ici les prochaines années, alors que le constructeur bâtit une seconde usine en Géorgie, ce qui ajoutera une capacité de production annuelle de 300 000 unités lorsqu’elle sera opérationnelle vers la fin de 2028.

L’entreprise lancera ensuite la famille de VUS compacts électriques R3 qui, combinée au R2, devrait l’aider à atteindre la rentabilité après des années de fonctionnement dans le rouge.

Afin de préparer l’arrivée de cette deuxième équipe en Illinois, Rivian travaille actuellement avec des centaines de fournisseurs dans le but de coordonner l’augmentation de leur propre production, évitant ainsi toute pénurie ou surplus de pièces au cours des premières semaines d’exploitation à deux équipes.

Nous devrions voir d’ici un mois ou deux si cette planification a porté ses fruits.

Source : InsideEVs