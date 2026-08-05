Porsche confirme le développement des 718 électriques et considère une nouvelle sportive au sommet de la gamme

L’avenir des 718 Boxster et Cayman électriques était incertain après la décision du constructeur d’offrir également des déclinaisons à essence.

Un accord de partage technologique avec Audi garantit que ces modèles électriques verront le jour.

Porsche étudie toujours la possibilité de lancer une nouvelle sportive phare située au-dessus de la 911 dans sa gamme.

Alors que de sérieux doutes persistaient quant à l’avenir des modèles électriques 718 Boxster et Cayman après que l’entreprise a choisi de se recentrer sur les véhicules à combustion, le PDG de Porsche, Michael Leiters, a confirmé qu’ils seraient bel et bien produits.

En effet, le dirigeant a récemment déclaré au Frankfurter Allgemeine que son entreprise avait décidé d’aller de l’avant avec la production des 718 électriques, même si elles avaient été sur la sellette.

Cette décision aurait été prise parce que Porsche a déjà investi d’importantes sommes dans le développement de ces véhicules, mais aussi parce qu’Audi basera ses propres voitures de sport électriques à venir sur cette même plate-forme.

Cela signifie que les deux marques, toutes deux membres du groupe VW, pourront partager une partie des coûts et des travaux de développement nécessaires à la commercialisation de ces véhicules.

Même si le plan initial prévoyait que les 718 Boxster et Cayman électriques remplaceraient à elles seules les versions à essence actuelles, le manque d’enthousiasme à l’égard de ces modèles et le ralentissement des ventes de VÉ à l’échelle mondiale ont poussé le constructeur à développer de nouvelles variantes 718 à moteur à combustion interne.

Il semble désormais que les modèles électriques et à combustion seront vendus côte à côte au cours des prochaines années, ce qui offrira à Porsche une gamme plus étendue.

Le PDG a également mis fin aux rumeurs selon lesquelles le premier véhicule électrique de la marque, la sportive Taycan, serait abandonné. Le dirigeant a précisé que Porsche retirera plutôt certaines déclinaisons de la Taycan afin de réduire les coûts et la complexité, sans toutefois éliminer le modèle.

Au cours de cette même entrevue, M. Leiters a aussi confirmé que le constructeur allemand étudie toujours la possibilité d’offrir une sportive phare venant se placer au-dessus de la 911 sur le plan du prix et des performances.

Peu de détails sont disponibles pour le moment, et l’entreprise n’a pas encore décidé si ce modèle verra le jour ou non.

Aucune date de lancement ferme n’a été annoncée pour les futures 718 Boxster et Cayman électriques, mais les deux modèles pourraient faire leur apparition pour l’année-modèle 2028.

Source : Frankfurter Allgemeine via Carscoops