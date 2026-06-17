Des images de brevet révèlent le futur VUS compact Lucid Cosmos

Ce VUS électrique plus petit sera le premier modèle grand public de Lucid Motors, avec un prix d’environ 50 000 $ US.

Le Cosmos rivalisera avec des modèles tels que le Rivian R2 et le Tesla Model Y.

Les images de brevet montrent une silhouette de toit de type fastback avec une lunette arrière divisée.

Lucid Motors travaille sur un troisième modèle qui devrait rejoindre sa gamme d’ici la fin de l’année : le VUS électrique compact Cosmos.

Bien que l’entreprise évolue actuellement dans le segment haut de gamme du secteur automobile, avec la berline Air et le VUS Gravity affichés respectivement à partir de 99 900 $ et 113 500 $ au Canada, elle a l’intention de toucher un public plus large avec le Cosmos.

En effet, le constructeur automobile basé en Californie suit la stratégie de son rival Rivian, qui consiste à lancer la marque avec deux modèles de haute technologie et à prix élevé avant d’ajouter des produits plus abordables quelques années plus tard.

Le calendrier est d’ailleurs assez similaire entre les deux entreprises, puisque Rivian est également sur le point de lancer son premier produit « grand public », le VUS compact R2.

Destiné à concurrencer directement ce nouveau venu, ainsi que l’éternellement populaire Tesla Model Y, le Lucid Cosmos devrait être proposé aux alentours de 50 000 $ aux États-Unis.

Bien que Lucid soit resté relativement discret sur le Cosmos, des images de brevet déposées en Europe et dénichées par le média néerlandais AutoWeek montrent à quoi s’attendre avec ce modèle.

Bien que le style général soit sans surprise similaire à celui des modèles Air et Gravity, le Cosmos présentera une partie arrière plus ramassée, formant une ligne de toit de type fastback.

Comme l’a confirmé InsideEVs, qui a pu observer un prototype du Cosmos plus tôt cette année, ce nouveau véhicule électrique disposera d’une lunette arrière divisée en deux parties, à l’image des anciens modèles de la Toyota Prius.

Le nom Lucid sera inscrit de manière bien visible à l’avant et à l’arrière, avec des feux arrière minces et une barre lumineuse pleine largeur pour l’éclairage.

Le profil latéral se distingue par quelques lignes courbes qui creusent le milieu des portières et réduisent quelque peu la hauteur visuelle de ces dernières.

Sur ces images, le Cosmos présente également une certaine ressemblance avec le Fisker Ocean et le Jaguar I-Pace.

Quelques détails techniques ont été révélés, notamment un objectif de 0,22 pour le coefficient de traînée et plus de 300 milles (482 km) d’autonomie.

Le Lucid Cosmos bénéficiera également d’une architecture électrique de 800 volts qui devrait lui permettre d’atteindre des vitesses de recharge bien supérieures à celles de ses rivaux directs, le constructeur affirmant qu’il sera possible de récupérer 200 milles (322 km) d’autonomie en seulement 14 minutes.

Aucune image de l’intérieur n’a été divulguée à des fins de brevetage, mais Lucid en a déjà donné un aperçu. C’est pourquoi nous prévoyons que le Cosmos disposera d’un grand écran unique s’étendant sur presque toute la largeur du tableau de bord, plutôt que des configurations multi-écrans des Air et Gravity.

Bien que Lucid soit une entreprise américaine possédant une usine en Arizona, les premières unités du Cosmos sortiront d’une ligne de production en Arabie saoudite plus tard cette année.

La plupart des véhicules destinés au marché nord-américain seront toutefois fabriqués en Arizona, où le Cosmos rejoindra l’Air et le Gravity d’ici environ un an.

Lucid Cosmos patent images | Photo: EUIPO Lucid Cosmos patent images | Photo: EUIPO Lucid Cosmos patent images | Photo: EUIPO Lucid Cosmos patent images | Photo: EUIPO Lucid Cosmos patent images | Photo: EUIPO Lucid Cosmos patent images | Photo: EUIPO

Source : InsideEVs et AutoWeek