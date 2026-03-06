L’Ontario pousse les constructeurs automobiles coréens vers une production locale

Les responsables ontariens encouragent Hyundai Motor Group à envisager l’assemblage au Canada alors que les marques coréennes gagnent des parts de marché.

Les marques coréennes ont vendu 249 028 véhicules au Canada l’an dernier, captant environ 13 % des parts de marché.

L’Ontario signale qu’il pourrait offrir des incitatifs afin que Hyundai Motor Group établisse des activités d’assemblage de véhicules au Canada.

Les organisations syndicales appuient l’idée de lier les dépenses et l’approvisionnement gouvernementaux aux investissements dans la fabrication automobile nationale.

Le gouvernement de l’Ontario affirme qu’il est prêt à soutenir fortement les constructeurs automobiles coréens s’ils choisissent d’établir des activités d’assemblage de véhicules dans la province.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré que la province déroulerait « le tapis rouge » pour des entreprises comme Hyundai Motor Group, qui vend actuellement un volume important de véhicules au Canada sans production locale.

Ford a fait ces commentaires lors d’une séance publique de questions et réponses tenue à l’occasion de l’ouverture de l’usine de batteries pour véhicules électriques et systèmes de stockage d’énergie NextStar Energy à Windsor, en Ontario, où le ministre sud-coréen du Commerce, Jung-Kwan Kim, assistait à l’événement.

Les marques coréennes Hyundai, Kia et Genesis ont collectivement vendu 249 028 véhicules au Canada l’an dernier, ce qui représente environ 13 % du marché national. Ford a soutenu que de solides ventes devraient éventuellement se traduire par une production domestique.

« Quiconque vend 230 000 voitures devrait ouvrir une usine ici », a-t-il déclaré, ajoutant que la province est prête à travailler avec les entreprises disposées à investir dans la fabrication en Ontario.

L’Ontario a déjà engagé des sommes importantes pour attirer des projets dans l’industrie automobile. La province a promis jusqu’à 5 milliards de $ pour l’usine de batteries NextStar Energy à Windsor et a ajouté environ 500 millions de $, en plus d’investissements en infrastructures, pour soutenir l’usine de batteries PowerCo actuellement en construction à St Thomas.

Malgré sa présence sur le marché, Hyundai Motor Group ne possède actuellement aucune installation d’assemblage de véhicules au Canada. Les véhicules destinés au marché nord-américain sont produits dans trois usines aux États-Unis et une au Mexique. Le Canada constitue le cinquième marché mondial en importance pour l’entreprise.

Le président et chef de la direction de Hyundai Canada, Steve Flamand, a récemment abordé les spéculations concernant une éventuelle production au Canada lors du congrès Automotive News Canada à Toronto. Il a noté que les gouvernements encouragent souvent les fabricants à envisager des investissements locaux, particulièrement lorsque le secteur automobile joue un rôle central dans l’économie régionale. Il a indiqué que les constructeurs examinent continuellement leur empreinte de production et évaluent leurs besoins en capacité ainsi que leurs considérations stratégiques.

La ministre fédérale de l’Industrie, Melanie Joly, cherche également à attirer des investissements industriels coréens par un autre canal. Ottawa a auparavant présélectionné le Sud-Coréen Hanwha Ocean et l’allemand ThyssenKrupp Marine Systems pour construire jusqu’à 12 sous-marins destinés à la Marine royale canadienne.

Bien que des rapports antérieurs aient indiqué que les propositions ne comprenaient pas d’engagements d’investissement automobile, Joly a réitéré l’intérêt du gouvernement à attirer une usine d’assemblage de véhicules.

Les dirigeants syndicaux appuient cette approche. La présidente d’Unifor, Lana Payne, a déclaré que les gouvernements devraient utiliser stratégiquement les importantes dépenses publiques, y compris les achats en matière de défense, pour encourager la fabrication nationale.

Elle a toutefois reconnu qu’attirer de nouvelles usines d’assemblage pourrait s’avérer difficile en raison des niveaux de capacité de production mondiale et de la dépendance de l’industrie aux exportations vers les États-Unis. Les véhicules et pièces qui ne respectent pas les exigences de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada sont actuellement assujettis à un tarif américain de 25 %.

« Il y a eu beaucoup de discussions dans la presse dernièrement », a déclaré Flamand. « Nous verrons où cela mènera. »

Source: Automotive News