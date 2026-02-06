Stellantis se retire de NextStar Energy alors que LG Energy Solution en assume l’entière propriété

LG Energy Solution rachètera la participation de Stellantis dans la coentreprise de batteries de Windsor, en Ontario.

LG Energy Solution acquerra la participation de 49 % de Stellantis dans NextStar Energy, sous réserve des approbations réglementaires.

L’usine de Windsor, en Ontario, a reçu plus de 5 milliards de $ en investissements et emploie 1 300 travailleurs.

Stellantis continuera de s’approvisionner en batteries auprès de NextStar Energy malgré sa sortie de la coentreprise.

LG Energy Solution acquerra la pleine propriété de NextStar Energy après que Stellantis a accepté de vendre sa participation de 49 %. Cette transaction placera la première usine de fabrication de batteries à l’échelle commerciale au Canada sous le contrôle exclusif du fabricant sud-coréen de batteries.

La transaction a été convenue conjointement par LG Energy Solution et Stellantis et élaborée en consultation avec l’équipe de direction de NextStar Energy. Les entreprises ont indiqué que ce changement vise à soutenir la croissance à long terme et à offrir une plus grande flexibilité à mesure que la demande de batteries évolue dans les marchés de l’automobile et du stockage d’énergie.

NextStar Energy a été créée en 2022 afin de construire une usine de fabrication de batteries à grande échelle à Windsor, en Ontario. Dans le cadre de la nouvelle structure de propriété, l’entreprise s’appuiera sur la technologie et les opérations mondiales de LG Energy Solution pour servir une gamme plus large de clients, y compris le secteur des systèmes de stockage d’énergie (ESS).

Stellantis a indiqué qu’elle demeurera cliente de NextStar Energy et continuera de s’approvisionner en batteries pour ses véhicules électriques auprès de l’usine de Windsor.

Plus de 5 milliards de $ ont été investis dans NextStar Energy à ce jour. L’usine emploie plus de 1 300 travailleurs, avec un objectif à long terme de 2 500 employés une fois la pleine production atteinte. L’installation est positionnée comme un élément clé de la chaîne d’approvisionnement canadienne en batteries et de la stratégie de fabrication avancée du pays.

« LG Energy Solution voit d’importantes opportunités de croissance en Amérique du Nord en implantant un pôle de production stratégique au Canada », a déclaré David Kim, chef de la direction de LG Energy Solution. « La pleine propriété de NextStar Energy nous permettra de répondre rapidement à la demande croissante du marché des systèmes de stockage d’énergie et de jouer un rôle clé dans l’industrie des véhicules électriques au Canada en sécurisant de nouveaux clients basés en Amérique du Nord. »

Stellantis a indiqué que la vente soutient ses plans d’électrification tout en maintenant la continuité de l’approvisionnement. « En permettant à LG Energy Solution d’exploiter pleinement la capacité du site de Windsor, nous renforçons sa viabilité à long terme tout en garantissant l’approvisionnement en batteries pour nos véhicules électriques. », a déclaré Antonio Filosa, chef de la direction de Stellantis.

NextStar Energy a indiqué que la nouvelle structure apporte une stabilité propice à la poursuite des investissements au Canada. « Cette nouvelle structure de propriété renforce la position du Canada en tant que leader dans la production de batteries. », a déclaré Danies Lee, chef de la direction de NextStar Energy.

À la conclusion de la transaction, LG Energy Solution exploitera quatre installations de batteries autonomes en Amérique du Nord, y compris NextStar Energy, ainsi que quatre usines en coentreprise. L’entreprise a indiqué qu’elle réalloue la capacité de production entre les batteries pour véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie afin d’augmenter l’utilisation des lignes existantes, avec un objectif de capacité mondiale ESS de plus de 60 GWh cette année, dont plus de 50 GWh devraient se situer en Amérique du Nord.