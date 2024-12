Lincoln Nautilus 2024 : écolo ou pas?

Le Lincoln Nautilus 2024 est offert à partir de 64 295 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

Qualité de roulement, sièges Perfect Position très confortables, motorisation hybride peu énergivore.

Conduite sans éclat, quelques commandes peu intuitives, affichage pleine largeur plus ou moins utile.

La marque de luxe de Ford propose une gamme composée de seulement quatre utilitaires en Amérique du Nord à l’heure actuelle, et c’est tout. En fait, elle commercialise aussi une berline nommée Lincoln Zephyr, mais elle est réservée au marché chinois. Parmi les quatre modèles disponibles chez nous, on retrouve le Lincoln Nautilus 2024, introduisant une toute nouvelle génération du modèle.

Le Nautilus était assemblé au Canada à l’usine de constructeur à Oakville, en Ontario, mais plus maintenant. Cette nouvelle génération est désormais importée de la Chine, ce qui pourrait surprendre quelques personnes, en choquer d’autres, et laisser le reste des consommateurs indifférent puisqu’ils ne s’en rendront probablement jamais compte.

D’un point de vue technologique, le nouveau Nautilus représente un pas en avant par rapport à l’ancien, apparu pour le millésime 2019 en tant que rafraîchissement de mi-cycle du Lincoln MKX de deuxième génération. Son choix de deux motorisations V6 a été remplacé par deux quatre cylindres turbocompressés de 2,0 litres. Le premier produit 250 chevaux et un couple de 280 livres-pied tout en étant jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Le deuxième combine le moteur à essence avec un moteur électrique, une boîte automatique à variation continue et une petite batterie, pour une puissance totale de 310 chevaux et un couple de 295 livres-pied. Le rouage intégral figure de série dans les deux cas.

Alors que le marché étasunien obtient trois déclinaisons, dont Première, Ultra et Black Label, seule la version Ultra est proposée au Canada, du moins pour le millésime 2024. La version Première se joindra à la gamme chez nous pour 2025.

Dans la gamme de la marque américaine, le Nautilus se positionne entre le Lincoln Corsair de taille compacte et le Lincoln Aviator intermédiaire à trois rangées de sièges. Dans le segment des utilitaires de luxe intermédiaire à deux rangées, la concurrence comprend l’Audi Q8, les BMW X5 et BMW X6, le Cadillac XT5, le Genesis GV80 coupé, le Jeep Grand Cherokee, le Lexus RX, le Mercedes-Benz GLE, le Range Rover Velar et le Porsche Cayenne. On peut aussi inclure le Toyota Crown Signia, un produit haut de gamme vendu à prix légèrement plus abordable. Le reste des multisegments de luxe intermédiaires sur le marché nord-américain proposent trois rangées de sièges et sont généralement plus gros. Pour être clair, les X5 et X6, GV80, GLE et Cayenne sont beaucoup plus coûteux que le Lincoln et on ne s’attend évidemment pas à ce que les consommateurs comparent le Nautilus à ces modèles.

La puissance des deux moteurs a été calculée en se basant sur l’utilisation d’essence super, mais ils fonctionnent sans problème à l’essence régulière. Voici les cotes de consommation du Lincoln Nautilus 2024 :

Motorisation Ville / route / mixte L/100 km L4 2,0 L turbo 11,2 / 8,1 / 9,8 L4 2,0 L turbo hybride 7,9 / 7,6 / 7,7

La motorisation hybride du Nautilus ne peut rivaliser avec celle du Lexus RX 350 h en matière de consommation, mais il figure tout de même parmi les moins énergivores. Quant au moteur de base, il ne se démarque ni par sa puissance ni par son efficacité énergétique. D’ailleurs, on a observé une moyenne de 10,6 L/100 km lors de notre essai. Bref, c’est bien, mais rien d’étonnant.

Au niveau de la conduite, le Lincoln Nautilus 2024 ne provoque pas de montées d’adrénaline non plus. C’est avant tout un multisegment axé sur le confort de roulement, qu’il réussit très bien. Et en choisissant les sièges Perfect Position à 24 réglages électriques, on s’assure de maximiser cette expérience relaxante à bord.

Notons que même en optant pour l’ensemble de remorquage, la capacité du Nautilus s’élève à seulement 794 kilogrammes ou 1 750 livres. C’est bien peu en constatant la capacité de remorquage de 2 818 kg ou 6 200 livres du Grand Cherokee, ou même la capacité de 1 585 kg ou 3 494 livres du RX.

La première chose qui nous frappe en montant à bord, c’est l’affichage pilier à pilier de 48 pouces abritant l’instrumentation numérique du conducteur, la carte de navigation ainsi que trois autres écrans configurables. Parmi ceux-ci se trouvent une horloge, un moniteur de pression des pneus, deux compteurs journaliers, la chanson actuellement à l’écoute et les prévisions météorologiques. On a aussi droit à un écran tactile séparé de 11,1 pouces, plus près des occupants, sur lequel est affiché le système multimédia, ne s’appelant pas SYNC comme c’est le cas dans d’autres produits Ford et Lincoln. Ledit système propose l’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil, l’assistance vocale Alexa, la borne WiFi intégrée (forfait de données requis), la connectivité 5G et les mises à jour par internet.

Impressionnant à première vue, l’écran pleine largeur n’exploite pas son plein potentiel. On aime bien la carte de navigation étendue, du moment que l’on utilise le système intégré et non CarPlay ou Android. Les tuiles composant le reste de l’affichage sont peu nombreuses, et l’on n’a certainement pas besoin d’un indicateur de consommation d’essence avec un graphique surdimensionné ni d’un immense compteur journalier. De nouvelles fonctionnalités s’ajouteront probablement au fil du temps avec des mises à jour logicielles. On verra bien.

Les boutons de la boîte de vitesses, ou ce que Lincoln appelle des touches de piano, font certainement leur travail, mais ne sont pas aussi intuitifs à utiliser qu’un traditionnel levier de vitesses. On doit y jeter un coup d’œil afin de s’assurer d’avoir appuyé sur le bon bouton, et si loin d’être un défaut majeur, il s’agit d’une distraction. Idem pour les commandes non identifiées logées sur les branches du volant, nécessitant qu’on laisse notre doigt dessus afin de voir afficher leur fonctionnalité sur l’écran devant le conducteur. Une autre distraction, et un potentiel de confusion pour certains conducteurs.

En revanche, l’espace ne manque pas dans l’habitacle du Lincoln Nautilus 2024. Les passagers aux places arrière disposent d’un bon dégagement pour les jambes, leurs dossiers sont réglables en inclinaison, l’occupant au centre de la banquette ne se frottera probablement pas la tête au plafond, et des ports USB sont montés sur les dossiers de sièges avant pour garder nos appareils bien chargés. En général, la qualité de finition est appréciable, sans être éblouissante.

Le volume de chargement s’élève à 997 litres avec les dossiers arrière relevés et à 1 947 litres avec les dossiers rabattus. On se trouve donc nez à nez avec le volume du Jeep Grand Cherokee, et l’on surpasse ceux du Lexus RX, du Cadillac XT5 et du Range Rover Velar.

L’équipement de série comprend des roues en alliage de 21 pouces, une suspension adaptative, un sonar de stationnement avant et arrière, un système de caméras à 360 degrés, des essuie-glaces à capteur de pluie, un éclairage extérieur à DEL, une compatibilité de clé numérique, une colonne de direction à réglage électrique, le système de conduite semi-autonome BlueCruise (avec période d’essai), des sièges avant chauffants et ventilés, une chaîne audio à 10 haut-parleurs ainsi que la suite habituelle des systèmes de sécurité avancés dont la surveillance des angles morts, le freinage autonome avec détection de piétons et le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redécollage automatique.

En option, on peut équiper le Nautilus d’un toit vitré panoramique, d’une chaîne Revel à 14 haut-parleurs ou de l’excellente Revel Ultima à 28 haut-parleurs, des sièges arrière chauffants, d’un diffuseur de parfum, d’un hayon électrique à mains libres et des sièges 24 réglages électriques avec fonction de massage. Un ensemble décor assombri est également livrable avec des roues de 22 pouces. Le choix de quatre coloris dans l’habitacle permet également un peu de personnalisation.

Le Lincoln Nautilus coûte entre 64 295 $ et 86 420 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus. La motorisation hybride est une option de 3 500 $, qui en vaut la peine si l’on prévoit de rouler beaucoup et surtout en ville. Son prix est concurrentiel par rapport à ses rivaux directs, alors que sa liste d’équipement est longue et l’on aime sa conduite silencieuse et apaisante. En gros, il s’agit d’un multisegment possédant de belles qualités et de petits défauts, ayant déjà reçu prix et reconnaissances de la part des médias nord-américains.

En revanche, ce n’est pas un véhicule très excitant. Sa conduite est agréable sans être exhilarante, son habitacle est soigné sans être le plus luxueux du segment. Au moment d’écrire ces lignes, c’est le modèle Lincoln le plus vendu de la gamme, mais malgré ses qualités, il ne volera probablement pas une quantité notable de ventes de ses concurrents.

Est-il un véhicule écologique? Il ne faut pas négliger qu’il soit construit en Chine au lieu du Canada, et acheminé sur l’océan sur un vaisseau cargo. On pourrait en dire autant de certaines pièces utilisées pour assembler l’ancienne génération du modèle dans notre pays. Mais bon, le Nautilus est un choix écologique si l’on choisit évidemment la version hybride.