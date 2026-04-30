Même si la plupart des nouveaux VÉ reçoivent le NACS, ne pensez pas que tous les Superchargeurs Tesla vous accueilleront pour autant

Le réseau de recharge de Tesla est un avantage pour les conducteurs qui ne roulent pas en Tesla, ou l’est-il vraiment?

La plupart des nouveaux VÉ nord-américains passent ou passeront au port de recharge NACS.

Tesla affirme que plus de 15 000 bornes Supercharger sont ouvertes aux conducteurs d’autres VÉ.

Le suivi actuel du réseau laisse croire que plus des deux tiers pourraient maintenant être accessibles aux véhicules autres que Tesla.

Les VÉ équipés de ports de recharge NACS deviennent de plus en plus courants. En 2025, presque tous les constructeurs automobiles encore actifs dans le domaine des VÉ ont, à un moment ou à un autre, annoncé soit l’intégration de série de la Norme de recharge nord-américaine (NACS), soit un adaptateur NACS disponible pour permettre au véhicule d’utiliser la prise J1772 bien connue.

Récemment, j’ai fait l’essai d’un Toyota bZ. Mis à jour pour 2026, Toyota a choisi d’installer un port NACS et d’inclure une paire d’adaptateurs pour la recharge ailleurs. Comme il s’agissait de mon premier essai d’un VÉ NACS, j’ai décidé de télécharger l’application Tesla et de trouver un Supercharger pour ressentir toute cette puissance.

Ça ne s’est pas exactement passé comme ça.

Avec l’application, je n’ai trouvé que trois stations dans la grande région de Montréal. L’une est sur la Rive-Sud, où j’habite, mais elle est hors service depuis un certain temps. Une autre se trouve à Laval, tandis que la troisième est sur la Rive-Nord. Je savais pertinemment qu’il y avait beaucoup plus de Superchargers que ce que l’application affichait. Je me suis donc dirigé vers l’un d’eux, situé tout près. Par la suite, j’ai fait quelques recherches.

Le NACS pour tous !

Pour les acheteurs de VÉ, cela semble assez simple : achetez un nouveau VÉ doté d’un port NACS et obtenez un accès au réseau de Superchargeurs de Tesla, qui compte plus de 35 000 prises de recharge en Amérique du Nord. En pratique, la réponse est légèrement plus compliquée.

Parmi celles-ci, les propres chiffres de Tesla indiquent que plus de 15 000 bornes Supercharger à travers l’Amérique du Nord sont ouvertes aux conducteurs de VÉ qui ne provient pas de l’institut Musk. L’entreprise précise que l’accès se fait par l’entremise de l’application Tesla, avec des adaptateurs fournis par les constructeurs automobiles, ainsi qu’avec les nouveaux véhicules équipés de ports NACS.

En fait, le chiffre de 15 000 bornes pourrait ne plus réellement refléter le nombre véritable de bornes disponibles. Certains rapports indiquent que plus des deux tiers des bornes Supercharger en Amérique du Nord sont maintenant ouvertes aux VÉ autres que Tesla.

D’une façon ou d’une autre, mon bZ et moi n’avons pas eu de chance. Je me suis retrouvé à un Supercharger et, malgré tous mes efforts pour m’approcher le plus possible, le câble était beaucoup trop court pour se brancher au Toyota. Cette station n’était pas conviviale pour les véhicules autres que Tesla.

Donc, le NACS pas pour tous…

La distinction est importante. « Ouvert aux VÉ autres que Tesla » ne signifie pas que chaque VÉ peut se brancher à chaque Supercharger Tesla. L’accès dépend encore du constructeur automobile, du véhicule, de l’adaptateur ou de la configuration du port de recharge, ainsi que du fait qu’une station donnée apparaisse comme disponible pour ce véhicule dans l’application Tesla ou dans l’interface de recharge du constructeur, par l’entremise du système d’infodivertissement.

Il existe aussi une différence entre les Superchargers ouverts par l’entremise du Magic Dock, qui intègre un adaptateur CCS pour certains VÉ autres que Tesla, et les Superchargers ouverts aux marques partenaires NACS, qui exigent généralement un port NACS intégré, ou encore un adaptateur approuvé. C’est pourquoi deux VÉ stationnés côte à côte pourraient ne pas avoir le même accès au même site de recharge Tesla.

Ça demeure un avantage

Pour les nouveaux acheteurs de VÉ, la conclusion est encourageante, mais pas universelle. Un nouveau VÉ doté d’un port NACS devrait avoir accès à un réseau de recharge rapide beaucoup plus vaste et plus fiable que celui auquel avaient accès la plupart des VÉ équipés du CCS (J1772 en Amérique du Nord) il y a seulement quelques années. Le réseau de Superchargers de Tesla est depuis longtemps considéré comme l’un des éléments les plus solides de l’expérience de propriété Tesla, et son ouverture aux autres marques retire l’un des plus grands avantages de Tesla par rapport aux VÉ concurrents, pour les conducteurs de Tesla.

Cela dit, la période de transition sera un peu désordonnée, puisque certains constructeurs installeront des ports NACS, d’autres conserveront le port CCS et offriront des adaptateurs, et toutes les bornes Supercharger ne seront pas accessibles aux conducteurs d’autres VÉ.

Pour l’acheteur moyen de VÉ, cela signifie que le NACS représente un grand pas en avant. Mais pour l’instant, voici le meilleur conseil : vérifiez l’application Tesla, la carte de recharge de votre constructeur et l’état de l’adaptateur de votre véhicule avant de présumer qu’un arrêt à un Supercharger fonctionnera.

Au final, j’ai conduit le bZ jusqu’à la borne du Circuit électrique de 100 kW la plus proche et je l’ai rechargé avec l’adaptateur.