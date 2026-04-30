Le nouveau Range Rover SV Ultra reçoit des versions VEHR, V8 et une future option électrique

Le SV Ultra ajoute des matériaux exclusifs, une technologie de haut-parleurs électrostatiques et des fonctions haptiques dans l’habitacle au VUS de luxe porte-étendard.

Le Range Rover SV Ultra introduit pour la première fois la technologie de haut-parleurs électrostatiques dans un habitacle automobile.

Le modèle porte-étendard propose des groupes motopropulseurs hybride rechargeable et V8, avec une version électrique prévue plus tard.

Des matériaux exotiques comme le platine satiné, le placage de palmier rotin et le textile Kvadrat Remix se retrouvent sur toutes les surfaces.

Range Rover a présenté le SV Ultra, une nouvelle version de très haut niveau de sa gamme de VUS de luxe la plus prestigieuse. Celle-ci met davantage l’accent sur les matériaux de l’habitacle, la technologie audio et les fonctions de bien-être des passagers.

Le modèle se situe au sommet de la gamme Range Rover SV et sera offert avec les groupes motopropulseurs P550e VEHR et P615 V8. Une version entièrement électrique doit suivre plus tard cette année.

Le SV Ultra inaugure une nouvelle finition extérieure appelée Titan Silver, développée exclusivement pour le modèle. La peinture utilise de fines paillettes d’aluminium et une technologie de pigments afin de créer une surface hautement réfléchissante qui vise à rappeler le métal liquide. Cette finition est jumelée à des détails Satin Platinum Atlas et Silver Chrome sur les éléments extérieurs, notamment la calandre et le motif latéral.

Ce super Rover repose sur des jantes en alliage de 23 pouces avec des insertions Satin Platinum et des capuchons centraux Range Rover mis à jour. D’autres couleurs de carrosserie seront offertes, mais Titan Silver est la couleur signature du modèle.

À l’intérieur, le SV Ultra introduit un habitacle clair à deux tons Orchid White et Cinder Grey, utilisant Ultrafabrics, un matériau sans cuir. Les sièges présentent un motif mosaïque réalisé au laser et une perforation détaillée sur les sections supérieures, les insertions et les dossiers.

Range Rover a également ajouté un nouveau placage de palmier rotin à finition à pores ouverts. Le matériau est teinté Orchid White et traverse des zones clés de l’habitacle, notamment sous l’écran tactile central, sur la table club arrière et sur la porte motorisée du compartiment réfrigéré intégré.

Les détails intérieurs supplémentaires comprennent des éléments en céramique blanc lustré, des haut-parleurs SV Orchid Pearl, des ceintures de sécurité Orchid White, des seuils de porte SV Ultra et un coussin décoratif fabriqué avec le textile Kvadrat Remix utilisant de la laine et du polyester recyclé.

La plus importante mise à jour technique est le système SV Electrostatic Sound, offert en option exclusivement sur les modèles SV. Il s’agit de la première application automobile de la technologie de haut-parleurs électrostatiques haute fidélité.

Le système utilise 21 transducteurs à film mince intégrés aux appuie-têtes redessinés, aux dossiers de siège, à la garniture de pavillon et à d’autres emplacements de haut-parleurs. Les panneaux électrostatiques sont soutenus par cinq haut-parleurs de graves et la technologie Body and Soul Seat, qui utilise des transducteurs intégrés aux sièges pour transmettre des vibrations liées à la lecture audio. Cette technologie consomme jusqu’à 90 % moins d’énergie et réduit la masse dans une proportion équivalente par rapport aux haut-parleurs conventionnels.

Le SV Ultra combine également les sièges Body and Soul avec un système Sensory Floor. Quatre transducteurs sous les tapis du plancher côté passager fournissent une rétroaction haptique supplémentaire, prolongeant l’expérience audio au-delà des sièges.

Six programmes de bien-être sont offerts par l’entremise des systèmes de siège et de plancher, avec des modes allant de l’apaisant au stimulant. Les programmes sont conçus pour favoriser la détente, la concentration et la variabilité de la fréquence cardiaque.