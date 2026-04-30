Le Kia PV5 s’offre une version de police en Corée du Sud

C’est le résultat d’une collaboration entre Kia et l’Agence nationale de police coréenne.

Le fourgon électrique dispose de plusieurs caméras et d’une plateforme pour drones afin de permettre une surveillance par IA.

Un programme pilote débutera en juin 2026.

Lorsqu’elle a lancé sa gamme de PBV (Platform Beyond Vehicle) il y a plus d’un an, Kia a laissé entrevoir un certain nombre de dérivés basés sur cette architecture.

Alors que le marché nord-américain ne devrait recevoir que la version utilitaire de la mini-fourgonnette électrique PV5, du moins pour l’instant, nous avons déjà vu le constructeur élargir cette offre, notamment avec un concept de taxi accessible en fauteuil roulant dévoilé au Salon de l’auto de New York.

Maintenant, Kia a levé le voile sur une nouvelle version du PV5, destinée à servir au sein de l’Agence nationale de police coréenne.

Conçue en collaboration avec cette force de police sud-coréenne, cette version du Kia PV5 se distingue des modèles passagers réguliers par sa grande boite sur le toit, qui comprend les gyrophares de police standard, ainsi qu’une plateforme pour drones.

En effet, le PV5 de police sera utilisé pour des opérations de surveillance et de sécurité publique, étant capable de lancer un drone télécommandé qui renvoie des images vers des écrans installés dans l’espace de chargement du fourgon. Ce drone dispose également de l’imagerie thermique et de la reconnaissance de plaques d’immatriculation.

D’une simple pression sur un bouton, une partie du toit coulisse vers l’arrière et une plateforme s’élève au niveau de l’ouverture, après quoi le drone est libéré.

De plus, le PV5 de police est équipé d’un ensemble de caméras haute résolution 4K capables de voir tout autour du véhicule, même lorsqu’il est en mouvement.

Comme le drone, ces caméras sont reliées à un logiciel de traitement d’images par IA capable d’identifier des objets et des personnes en temps réel.

Bien que Kia n’ait pas fourni de communiqué de presse, une courte vidéo publiée sur la chaîne YouTube mondiale de la marque montre certaines des capacités de surveillance du fourgon.

Par exemple, son système d’IA est capable de reconnaître quelqu’un dans une foule grâce à sa tenue, ce qui peut aider la police à trouver et à appréhender un suspect en fuite.

En outre, le fourgon est également capable de détecter et d’identifier des armes, alertant les agents lorsqu’il voit quelqu’un brandir un couteau ou un fusil, par exemple.

De plus, ce système peut signaler les personnes susceptibles d’avoir besoin d’une assistance médicale, comme quelqu’un allongé sur le sol.

Le feu et la fumée peuvent également être reconnus par l’IA, qui dirige alors les agents vers la source des flammes, accélérant ainsi les opérations de secours.

Pour le reste, la version de police du Kia PV5 semble similaire au modèle passager régulier, et aucune amélioration mécanique n’a été annoncée.

Cela signifie que ce prototype, qui entrera dans un programme pilote avec la force de police qui l’a commandé en juin de cette année, est probablement propulsé par une batterie de 71,2 kWh et un moteur électrique développant 161 chevaux et 184 lb-pi de couple.

L’autonomie de la version passager est estimée à environ 350 kilomètres, mais le grand coffre de toit de la variante de police est susceptible de réduire ce chiffre en raison d’une augmentation de la traînée aérodynamique.

Si le programme pilote est un succès, l’Agence nationale de police coréenne exploitera probablement une flotte de Kia PV5 spécialement préparés, ce qui pourrait inspirer d’autres forces de l’ordre à travers le monde à en faire de même.

Source : Kia (Youtube.com)