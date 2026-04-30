La production du Porsche Macan à essence prendra fin cet été

Le constructeur cessera la production du Macan à essence actuel cet été, peut-être en juillet.

Cela ne laissera que la version électrique jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle génération de Macan à essence et hybride en 2028.

Les stocks du Macan à combustion devraient durer jusqu’en 2027.

Alors que le cycle de vie du Porsche Macan à essence a été prolongé de quelques années après le lancement du modèle électrique, la fin approche pour ce modèle, qui est resté largement inchangé depuis son arrivée en 2013.

En effet, le directeur financier du constructeur, Jochen Breckner, a confirmé que la production du Macan à essence se terminerait cet été lors de l’appel sur les résultats de l’entreprise hier, tel que rapporté par Automotive News.

Puisque la prochaine génération de Macan à essence et hybride n’est attendue qu’en 2028, la version électrique devra tenir le fort seule pendant au moins quelques mois.

Pour faciliter cette transition, Porsche affirme qu’elle produira autant d’unités du Macan à essence actuel qu’elle le peut jusqu’à la fin de la production, ce que Sam Fiorani d’AutoForecast Solutions prévoit pour juillet.

Selon M. Breckner, le nombre de Macan sortant de l’usine de Leipzig, qui fabrique également la version électrique, sera limité par les fournisseurs plutôt que par la capacité propre de l’installation.

Cette stratégie devrait garantir que les stocks mondiaux du Macan actuel dureront jusqu’en 2027, ce qui réduira la période durant laquelle la version électrique sera la seule représentante du modèle le plus populaire de la marque.

En effet, les ventes du Macan EV ne représentent qu’environ un tiers de toutes les ventes de Macan, et la suppression du crédit d’impôt fédéral américain pour les véhicules électriques l’année dernière par l’administration Trump a entraîné une réduction de la demande pour le modèle électrique et un léger rebond pour la version à essence, qui a tout de même vu ses ventes chuter de 19 % au pays l’an dernier.

Pour cette raison, une grande proportion de la dernière série de Macan à combustion sera destinée aux États-Unis.

À titre de rappel, le Macan actuel peut être propulsé soit par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L développant 261 chevaux et 295 lb-pi de couple, soit par un V6 biturbo de 2,9 L générant 375 chevaux et 383 lb-pi de couple sous le capot du Macan S, ou 434 chevaux et 405 lb-pi de couple lorsqu’il est installé dans le Macan GTS, au sommet de la gamme.

Les prix canadiens du Porsche Macan 2026 débutent à 73 535 $ et grimpent jusqu’à 103 042 $ pour le GTS, mais dans tous les cas, une longue liste d’options peut faire monter le total beaucoup plus haut.

À titre de comparaison, le Macan EV commence à 104 602 $ et monte jusqu’à 144 202 $ tout en offrant jusqu’à 630 chevaux et une autonomie allant jusqu’à 507 kilomètres.

Source : Automotive News