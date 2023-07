L’incendie d’un navire impliquant des véhicules fait des victimes aux Pays-Bas

L’incendie d’un navire cargo près des côtes néerlandaises entraîne une perte tragique de vie humaine et des dommages à des milliers de véhicules, y compris des véhicules électriques.

L’incendie d’un navire cargo au large des côtes néerlandaises entraîne la mort d’un membre d’équipage et blesse d’autres personnes.

Le navire transportait 2 857 voitures, dont 25 véhicules électriques, parmi lesquels un grand nombre de Mercedes-Benz.

Des experts en sauvetage s’efforcent de remédier à la situation, car le navire risque de couler en raison des dégâts considérables causés par l’incendie.

Un incendie dévastateur s’est déclaré à bord d’un cargo près des côtes néerlandaises, causant la mort d’un membre d’équipage et blessant plusieurs autres personnes. Le navire transportait un total de 2 857 voitures, dont 25 véhicules électriques. Selon Reuters, il semblerait que la catastrophe ait commencé par l’incendie d’un des véhicules électriques, qui s’est rapidement propagé et a embrasé le navire immatriculé au Panama et connu sous le nom de Fremantle Highway.

Le cargo faisait route de l’Allemagne vers l’Égypte et transportait environ 350 véhicules fabriqués par Mercedes-Benz. Le constructeur automobile a confirmé le nombre de véhicules à bord et a déclaré qu’il était en communication constante avec le transporteur pour évaluer la situation.

Le feu se propageant rapidement, sept membres d’équipage ont dû sauter par-dessus bord pour échapper aux flammes. La Royal Dutch Rescue Company (KNRM) a été l’une des premières à intervenir sur les lieux et a procédé à un héliportage pour sauver les membres d’équipage restants. Tragiquement, un membre d’équipage a perdu la vie dans l’incendie, tandis que d’autres ont été blessés au cours du processus d’évacuation.

Les membres d’équipage blessés ont été rapidement traités par les autorités néerlandaises locales pour des problèmes respiratoires, des brûlures et des fractures. Le Fremantle Highway a été remorqué à l’écart des voies de navigation très fréquentées afin d’éviter les collisions potentielles avec d’autres navires. Toutefois, l’ampleur des dégâts causés par l’incendie a fait craindre que le navire ne coule.

Shoei Kisen, la société japonaise de location de navires chargée de gérer le Fremantle, travaille en étroite collaboration avec les autorités néerlandaises pour lutter contre l’incendie et remédier à la situation. Des experts en sauvetage évaluent les dégâts afin de déterminer la meilleure solution pour le navire.

Cet incident vient s’ajouter à une liste de plus en plus longue d’incendies survenus sur des cargos transportant des véhicules. Au début du mois, un incendie similaire s’est déclaré sur un cargo transportant des centaines de véhicules dans le New Jersey, faisant des morts et des blessés. En outre, en mars 2022, des milliers de voitures de luxe ont été détruites par un incendie sur le Felicity Ace, qui a entraîné le naufrage du navire au large des îles portugaises des Açores.

Cet événement malheureux souligne les défis et les risques auxquels est confrontée l’industrie maritime pour le transport de grandes quantités de véhicules, notamment de véhicules électriques dotés de systèmes de batterie avancés. L’enquête sur les causes de l’incendie sera cruciale pour améliorer les mesures de sécurité et de sûreté du transport de voitures en mer, d’autant plus que la demande en matière de transport maritime mondial continue de croître.