Les prix de la Mercedes-Benz EQE 2023 berline électrique annoncés

La Mercedes-Benz EQE 2023 électrique aura un prix de départ de 85 600 $

La Mercedes-AMG EQE 2023 est offerte à partir de 121 500 $

Trois versions seront offertes dans la gamme EQE 2023

Le prix de départ de la berline Mercedes-Benz EQE 2023 sera de 85 600 $ lorsqu’elle arrivera au Canada à l’été 2023. La berline EQE sera rejointe par la nouvelle berline Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ 2023, dont le prix de départ sera de 121 500 $.

La nouvelle EQE se positionne après l’EQS, le véhicule électrique phare pleine grandeur dans la gamme de véhicules électriques de Mercedes-Benz. Elle sera proposée en deux versions distinctes, l’EQE 350 et l’EQE 500, toutes deux dotées de la transmission intégrale 4MATIC de série.

2023 EQE 350 4MATIC Berline : À partir de 85 600 $

La berline EQE 350 4MATIC sera le modèle d’entrée de gamme de la gamme EQE 2023. Elle développera 288 ch et 564 lb-pi de couple grâce à ses deux moteurs électriques synchrones à excitation permanente. Elle sera équipée de série de roues de 19 pouces, d’un combiné d’instruments à DEL de 12,3 pouces et d’un écran d’infodivertissement central OLED de 12,3 pouces, et elle sera disponible en deux versions, Exclusive et Pinnacle.

2023 EQE 500 4MATIC Berline : À partir de 95 000 $

L’EQE 500 4MATIC augmente considérablement sa puissance avec 402 ch et 633 lb-pi de couple. Elle sera dotée de la même disposition du tableau de bord, avec le même groupe d’instruments numériques et les mêmes écrans d’affichage centraux que l’EQE 350 d’entrée de gamme. Elle sera également équipée d’une sellerie en cuir de série.

L’EPA n’a pas encore confirmé l’autonomie de la nouvelle berline électrique EQE. Nous savons cependant qu’elle sera équipée d’une batterie de 90,6 kWh. Le constructeur allemand avait précédemment déclaré que la berline EQE offrirait une autonomie estimée par l’EPA à 480 km. Étant donné que l’EQS offre une autonomie de 547 kilomètres grâce à une batterie plus importante de 107,8 kWh, nous avons tendance à être d’accord avec les estimations initiales de Mercedes-Benz. L’EQE 350 et l’EQE 500 4MATIC seront équipées de la même batterie.

Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ 2023 Berline : À partir de 121 500 $

La Mercedes-AMG EQE 4MATIC+ 2023 sera le véhicule entièrement électrique Mercedes-Benz le plus puissant et le plus performant lorsqu’elle sera commercialisée. Elle délivre une puissance de 617 ch et un couple de 701 lb-pi « de base », tandis que la fonction de contrôle du lancement RACE START augmente temporairement les performances à 677 ch et 738 lb-pi de couple. Cela permettra à la berline électrique EQE AMG d’offrir des accélérations plus rapides que la E 63 AMG actuelle. Elle dispose également d’une foule de caractéristiques dynamiques, dont le pack AMG DYNAMIC Plus et le système AMG Sound Experience.

La berline Mercedes-AMG EQE 2023 et les modèles Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC et EQE 500 4MATIC arriveront sur le marché cet été.