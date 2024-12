Lexus TX 2024 : écolo ou pas?

Le Lexus TX 2024 est offert à partir de 70 955 $ incluant les frais de transport et de préparation.

De l’espace pour tous, bonne qualité de roulement, construit pour durer.

Pas une aubaine, design générique, quelques ratés ergonomiques.

Les multisegments à trois rangées de sièges sont populaires pour les consommateurs nord-américains cherchant à accommoder leur famille étendue, et la catégorie des marques de luxe est bourrée de prétendants souhaitant s’accaparer une part du lucratif gâteau. Jusqu’au lancement du Lexus TX 2024, la marque japonaise offrait des VUS traditionnels à carrosserie sur châssis, mais aussi le multisegment monocoque Lexus RXL allongé à trois rangées.

Un effort respectable, mais le RX étiré ne faisait pas le poids. Sa banquette de troisième rangée était étriquée et difficile d’accès, et la génération précédente du RX était vieillissante aussi. Le TX corrige ces lacunes.

La concurrence dans l’arène des multisegments de luxe à trois rangées comprend l’Acura MDX, l’Audi Q7, le Cadillac XT6, le Genesis GV80, l’Infiniti QX60, le Jeep Grand Cherokee L, le Land Rover Discovery, le Lincoln Aviator, le Mercedes-Benz GLE, le Tesla Model X, le VinFast VF 9 et le Volvo XC90.

Le Lexus TX 2024 et le Toyota Grand Highlander, qui partagent la même architecture, sont maintenant les plus gros utilitaires monocoques produits par le constructeur. Alors qu’un aménagement à sept ou huit places est offert dans le Grand Highlander, Lexus s’imagine que seulement six ou sept personnes auront besoin de voyager à bord de son nouveau modèle, ou que les occupants de la troisième rangée méritent plus de place. Par conséquent, le TX est disponible avec une banquette de deuxième rangée à trois places ou deux sièges capitaines.

Le TX se range parmi les plus gros multisegments de luxe sur le marché nord-américain, aux côtés du Jeep Grand Cherokee L, du Lincoln Aviator, du Land Rover Discovery et du Tesla Model X, concernant les dimensions de l’habitacle. Le TX est aussi plus gros que la nouvelle génération du Lexus GX, avec plus d’espace pour les passagers et plus de volume de chargement. En revanche, le GX écrase le TX en matière de capacité de remorquage à 4 111 kilogrammes, comparé à 2 268 kg pour le TX, et en matière de capacités hors route, au cas où quelqu’un se le demandait.

Le Lexus TX 2024 est offert en plusieurs variantes. Le TX 350 est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres produisant 275 chevaux et un couple de 317 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un rouage intégral de série au Canada. Le TX 500h F SPORT Performance hybride dispose d’un quatre cylindres turbo de 2,4 L aussi, mais accompagné de deux moteurs électriques, d’une batterie de 1,4 kWh et d’une boîte automatique à six rapports, pour une puissance totale de 366 chevaux et un couple de 406 livres-pied. Le TX 550h+ hybride rechargeable, qui n’est toujours pas en vente au Canada au moment d’écrire ces lignes, abrite un V6 de 3,5 litres, deux moteurs électriques, une batterie de 18,1 kWh et une boîte automatique électronique à variation continue, générant un total de 404 chevaux. Le rouage intégral des deux variantes hybrides envoie 100 % de la puissance aux roues avant en conduite normale, mais peut acheminer jusqu’à 80 % de la puissance disponible aux roues arrière au besoin afin de maximiser l’adhérence.

Le quatre cylindres turbo du TX 350 est plus que suffisamment puissant pour animer le gros multisegment. Il n’est peut-être pas aussi raffiné qu’un bon moteur à six cylindres, mais sa sonorité n’est pas vilaine. Du moins, de notre point de vue dans le siège du conducteur. Le TX 500h peut accélérer de 0 à 100 km/h en environ six secondes et demie, soit quelque deux seconds de moins qu’avec le TX 350. Malgré sa désignation F SPORT Performance, sa motorisation n’est pas vivante ou mélodieuse comme l’on peut s’y attendre, surtout compte tenu de sa puissance. La direction aux roues arrière du TX 500h réduit le diamètre de braquage afin de faciliter les manœuvres de stationnement au centre commercial et de rehausser les réflexes du multisegment, mais elle n’en pas un rival à Audi S, BMW M et Mercedes-AMG pour autant.

Voici les cotes de consommation :

Déclinaison Ville / route /mixte L/100 km Mixte Le/100 km Autonomie électrique, km TX 350 11,5 / 8,9 / 10,3 – – TX 500h 8,7 / 8,4 / 8,6 – – TX 550 h+ 8,4 / 8,1 / 8,2 (est.) 3,1 (est.) 53 (est.)

Le TX 500h hybride s’avère un champion de l’efficacité énergétique dans son segment, alors que le TX 350 non hybride n’est pas très loin derrière. Le TX 550h+ hybride rechargeable est moins énergivore que le GLE 450e et le XC90 Recharge, bien que le Mercedes-Benz propose une plus grande autonomie en conduite 100 % électrique. Outre les modèles 100 % électriques, le Lexus TX est le plus écolo des multisegments de luxe à trois rangées en ce moment sur le marché. Lors de notre essai du TX 350, nous avons maintenu une moyenne de 10,1 L/100 km.

Le TX est gros, donc spacieux. L’habitacle offre beaucoup d’espace pour tous les occupants à bord, y compris ceux prenant place dans la troisième rangée, qui obtiennent de surcroît assez de dégagement sous les assises de deuxième rangée pour leurs pieds. L’aire de chargement figure également parmi les plus vastes de la catégorie, avec un volume de 572 litres derrière la troisième rangée, 1 624 litres derrière la deuxième et 2 747 litres derrière la première.

Le Lexus TX 2024 propose le choix de sièges en cuir synthétique NuLuxe ou de véritable cuir ainsi que des roues en alliage de 20 ou de 22 pouces. L’équipement de série comprend le climatiseur à trois zones, les sièges avant à 10 réglages électriques, les sièges chauffants dans les deux premières rangées, le volant chauffant, la colonne de direction à réglage électrique, les essuie-glaces à capteur de pluie, la chaîne audio à 12 haut-parleurs, l’interface Lexus avec écran tactile de 14 pouces, l’instrumentation numérique de sept pouces pour le conducteur, la borne WiFi intégrée (abonnement de données requis), Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction ainsi que la surveillance des angles morts.

Une suspension adaptative, des sièges avant ventilés, un hayon à commande électrique à mains libres, des dossiers de troisième rangée rabattables à commande électrique, un toit vitré panoramique, un système de caméras à 360 degrés, un affichage de 12,3 pouces pour le conducteur, l’assistance dans les embouteillages, l’affichage à tête haute, la compatibilité de clé numérique, l’assistance active au stationnement et la chaîne ambiophonique Mark Levinson à 21 haut-parleurs sont également disponibles à travers les divers groupes d’option.

Le Lexus récompense ses occupants avec une conduire relaxante, grâce à son habitacle bien insonorisé, ses sièges confortables ainsi qu’une multitude d’espaces de rangement et de ports USB. Le système multimédia est convivial, son grand écran aidant à la cause. Nous ne sommes pas de grands amateurs de commandes de climatisation à l’écran puisqu’elles sont généralement distrayantes à utiliser en conduisant, mais au moins, Lexus a pensé à installer des rhéostats pour régler la température, et les zones de boutons à l’écran sont grosses. La chaîne Mark Levinson est superbe, en passant.

Bien que la planche de bord du TX soit généralement ergonomique, les boutons sur les branches du volant Advanced Touch en option ne le sont pas. On finit par s’y habituer, mais ces boutons ne sont pas identifiés jusqu’à ce qu’on les touches du doigt, après quoi leur fonctionnalité apparaît sur l’affichage à tête haute. Pour ceux voulant activer le mode sport en s’approchant d’une route de campagne sinueuse, bonne chance, car le bouton pour y parvenir est enfoui dans les menus du système multimédia. Oui, il peut apparaître dans la section des commandes les plus fréquemment utilisées, mais il s’agit tout de même d’une opération à multiples étapes. C’est comme si Lexus ne veut pas qu’on l’active.

On devine que le mode sentier ou Trail Mode, activé au moyen d’un bouton physique sur la console centrale, est plus utile dans la conduite de tous les jours. Selon Lexus, ce mode « procure un contrôle intégré de la traction intégrale, du freinage et de la force motrice afin d’éviter que les roues ne patinent sur des surfaces mouillées ou irrégulières. » N’est-ce pas déjà la tâche principale du rouage intégral en premier lieu?

C’est subjectif, bien entendu, mais le design de la partie avant du TX diffère de ceux des autres utilitaires Lexus. Son apparence n’est pas aussi agressive, et nous semble même un peu terme, ou générique. On s’attend à ce qu’un véhicule de ce prix affiche un peu plus de caractère. C’est peut-être juste nous.

Le prix du Lexus TX 2024 varie de 70 955 $ à 92 405 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus, et c’est sans compter le TX 550 h+ hybride rechargeable qui n’est pas encore disponible. Lexus Canada mentionne également de frais de concessionnaire de 595 $ sur le site internet.

Le TX n’est pas vraiment une aubaine dans son segment. En fait, on peut débattre le fait qu’un aucun multisegment de luxe ne l’est maintenant. Au moins, l’efficacité énergétique du TX 500h compense pour son PDSF de 86 405 $. Ceux ayant un besoin d’espace pour transporter la famille peuvent payer trouveront l’Infiniti QX60 et le Jeep Grand Cherokee L à prix de base plus abordable, et le Buick Enclave 2025 redessiné – positionné en tant que marque haut de gamme entrecoupant les marques populaires et de luxe – propose aussi un habitacle chic très logeable, à moindre coût.

Hélas, les utilitaires Lexus figurent parmi les véhicules de luxe les plus volés en ce moment. C’est surtout le cas des Lexus RX et GX, mais l’on ne peut nier que le TX puisse aussi s’avérer une cible. Cela signifie qu’il faut être très prudent concernant où l’on stationnera le véhicule, et il est conseillé d’utiliser des dispositifs comme une barre antivol au volant, afin de décourager les voleurs. Ce n’est pas la faute du véhicule lui-même, et une preuve tangible à la réputation de la marque pour la durabilité et la valeur de revente. Toutefois, comme propriétaire, c’est un stress supplémentaire au quotidien.

Les concessionnaires Lexus semblent avoir demandé un grand multisegment à trois rangées de sièges depuis un bon moment, et l’ont finalement obtenu. Le Lexus TX 2024 propose un habitacle très logeable pour la famille étendue, une bonne qualité de roulement, une bonne fiabilité perçue et des frais d’entretien raisonnables.

Toutefois, dans cette échelle de prix, un véhicule doit se démarquer en matière de design, ce qui n’est pas le cas du TX, contrairement à plusieurs de ses adversaires. En contrepartie, si nous ne souhaitons pas impressionner les voisins ou afficher publiquement nos goûts concernant les automobiles, le TX représente un choix polyvalent et écologique dans le segment, peu importe la version choisie.