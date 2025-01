Les ventes record de Mitsubishi Motors masquent les faiblesses de sa gamme élargie

Alors que l’Outlander PHEV tire la croissance, les autres modèles de Mitsubishi peinent à suivre le rythme.

L’Outlander PHEV a représenté 36,7 % des ventes de Mitsubishi, masquant le déclin des autres modèles de la gamme.

Le plan Momentum 2030 de Mitsubishi promet des modèles nouveaux et rafraîchis, mais l’entreprise doit agir rapidement pour rester compétitive.

L’extension de la technologie hybride et hybride rechargeable à un plus grand nombre de modèles pourrait contribuer à stabiliser les ventes et à réduire la dépendance à l’égard d’un seul véhicule.

Mitsubishi Motors Canada a récemment célébré sa meilleure année de ventes, avec 38 921 véhicules vendus en 2024, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’année précédente. L’Outlander PHEV est au cœur de ce succès et a représenté un pourcentage impressionnant de 36,7 % des ventes totales de l’entreprise. Si cette étape mérite d’être saluée, elle soulève également des inquiétudes quant à la gamme élargie de la marque et à sa capacité à soutenir la croissance dans les années à venir.

Les bonnes performances de l’Outlander PHEV soulignent le succès de Mitsubishi sur le marché des véhicules hybrides rechargeables et l’intérêt croissant pour les technologies hybrides. Il s’est vendu 14 290 unités en 2024, soit une augmentation de 44,2 % par rapport à 2023. Pour la deuxième année consécutive, elle a conservé son titre de véhicule hybride rechargeable le plus vendu au Canada. Cependant, ce point lumineux dans le portefeuille de Mitsubishi est éclipsé par les résultats ternes de ses autres modèles.

Bien qu’il soit le deuxième modèle le plus vendu de l’entreprise, l’Outlander à essence a vu ses ventes diminuer de 6,6 %. L’Eclipse Cross a chuté de 2,5 %, tandis que le RVR, un autre VUS clé de la gamme, a reculé de 8,5 %. Même la sous-compacte Mirage, qui a enregistré une hausse de 11,1 %, reste un acteur de niche, représentant seulement 7,5 % des ventes totales avec moins de 3 000 unités livrées. Ces chiffres suggèrent que Mitsubishi s’appuie beaucoup trop sur l’Outlander PHEV pour soutenir ses chiffres, une stratégie qui pourrait ne pas être durable.

La forte dépendance de Mitsubishi à l’égard d’un seul modèle soulève des questions existentielles quant à ses perspectives à long terme. Si l’Outlander PHEV démontre l’expertise de la marque en matière de technologie hybride, ce succès ne s’étend pas encore au reste de la gamme. Alors que les consommateurs commencent à se tourner vers une électrification plus large, Mitsubishi a l’opportunité de tirer parti de son expérience en matière de technologie hybride pour moderniser d’autres modèles et élargir son attrait.

Le plan Mitsubishi Momentum 2030, récemment annoncé, présente une feuille de route pour la croissance future, y compris l’électrification et les produits nouveaux ou rafraîchis au cours des six prochaines années. Si ces promesses semblent encourageantes, Mitsubishi ne peut se permettre d’attendre trop longtemps. La baisse des ventes de ses VUS conventionnels indique que les consommateurs sont prêts pour des alternatives plus avancées. L’intégration d’options hybrides ou hybrides rechargeables dans la gamme pourrait revitaliser ces modèles et contribuer à équilibrer les ventes de l’entreprise.

L’année record de Mitsubishi est certainement l’occasion de réfléchir au succès de l’Outlander PHEV. Cependant, les performances mitigées de ses autres véhicules soulignent le besoin urgent d’une innovation plus large. Si Mitsubishi veut poursuivre sur sa lancée, il doit capitaliser sur son expertise en matière d’hybrides et l’appliquer au reste de sa gamme avant que ses concurrents ne la laissent derrière eux.