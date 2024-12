Mitsubishi dévoile les premières images de l’Outlander 2025 rénové avant son lancement en février

Les premières images de l’intérieur du Mitsubishi Outlander 2025 révèlent des améliorations axées sur le confort et un système audio Yamaha.

La console centrale redessinée, la chaîne audio Yamaha et la nouvelle fonction SiriusXM 360L font leur apparition dans le modèle 2025.

La dynamique de conduite améliorée et le style modernisé reflètent les commentaires des clients de l’Outlander.

Les ventes au Canada débuteront le 1er mars 2025 ; les détails sur les prix sont attendus en janvier.

Mitsubishi a partagé les premières images officielles de l’intérieur modernisé du Mitsubishi Outlander 2025. Le VUS à sept places recevra un rafraîchissement de mi-cycle et fera ses débuts en Amérique du Nord le 24 février 2025. Les ventes au Canada devraient débuter le 1er mars 2025, et les prix seront annoncés en janvier.

L’Outlander actualisé est doté d’une console centrale redessinée pour améliorer la facilité d’utilisation et le confort. De nouvelles couleurs intérieures et un ensemble de fonctions améliorées rehausseront l’expérience de conduite. Le modèle 2025 introduit notamment un système audio haut de gamme développé par Yamaha, qui travaille pour la première fois sur un véhicule nord-américain. Le système comprend la première utilisation par Mitsubishi Motors de la plateforme de divertissement par satellite 360L de SiriusXM, qui offre un contenu à la demande aux conducteurs et aux passagers.

Mitsubishi a également répondu aux commentaires de ses clients en améliorant la dynamique de conduite sur route et hors route. En plus de ces améliorations de performance, le véhicule présente des mises à jour stylistiques pour rafraîchir son apparence extérieure.

Comme pour les modèles Outlander précédents, la version 2025 est équipée de série du système Super All-Wheel Control de Mitsubishi, conçu pour affronter toutes les conditions routières et météorologiques du Canada. La sécurité est toujours au centre des préoccupations, la suite de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) offrant des fonctionnalités qui renforcent la confiance et la tranquillité d’esprit du conducteur.

Le Mitsubishi Outlander 2025 sera officiellement lancé au Canada le 1er mars 2025, après avoir été dévoilé en février.