Les véhicules hybrides sont les nouveaux rois de la demande automobile aux États-Unis

La flambée récente des prix du carburant a complètement changé la donne pour les acheteurs nord-américains. Ceux qui hésitaient autrefois à se tourner vers les véhicules hybrides et électrifiés sont désormais plus nombreux à le faire. Aux États-Unis, si les gens sont plus frileux à l’égard des modèles tout électriques, ils sont de plus en plus nombreux à estimer qu’une motorisation hybride a beaucoup de sens.

Les stocks de véhicules hybrides augmentent malgré un stock global en légère baisse

Les hybrides affichent le délai d’écoulement le plus rapide sur le marché depuis cinq mois

Les véhicules à moteur diesel voient leurs stocks gonfler en raison des prix record du carburant

Nous vous avions fait part de cette tendance en mai dernier. Il semble que la tendance se soit bien installée.

Un stock global qui recule, sauf pour les hybrides

Au pays de l’Oncle Sam, les stocks de véhicules neufs ont légèrement diminué en ce début de septembre, avec environ 2,91 millions d’exemplaires disponibles, soit 30 000 de moins qu’il y a un mois. Cela représente tout de même une hausse d’environ 40 000 véhicules par rapport à la même période l’an dernier, alors que constructeurs et concessionnaires cherchent à garnir leurs cours de modèles hybrides, très prisés à l’heure actuelle.

Concrètement, on parle d’un inventaire équivalent à 73 jours de ventes au rythme actuel, cinq jours de moins qu’au début d’août et presque trois semaines de moins qu’au début d’août de l’année précédente.

L’hybride est la motorisation qui s’écoule le plus rapidement, avec seulement 64 jours d’inventaire. Voilà cinq mois que cette situation se répète. Pourtant, c’est ce type de véhicule que les constructeurs ont le plus ajouté à leurs stocks récemment. Normalement, avec l’arrivée de plus en plus de modèles hybrides sur le marché, on devrait voir des délais plus longs pour ces modèles. C’est l’inverse qui se produit, preuve de l’intérêt du public pour eux.

Diesel et électrique : deux réalités opposées

Du côté des véhicules tout électriques, les stocks ont chuté de 20 %, s’établissant à 72 jours. À l’inverse, les modèles à moteur diesel voient leurs stocks grimper à 114 jours. Le prix est à un niveau record pour ce carburant.

Chez nous, le litre tourne autour de 2,75 $. Il faut avoir les poches pleines pour rouler un véhicule à moteur diesel.

Parmi les six constructeurs qui rapportent leurs données mensuellement, Ford et Mazda ont vu leur délai d’écoulement croître légèrement, tandis que Toyota, Honda, Subaru et Hyundai ont plutôt vu le leur diminuer.

Il suffit de regarder l’alignement de ces fabricants pour comprendre où se situe la majorité de l’offre hybride.

Au Canada, la demande est également à la hausse.

Une chose est sûre : le portefeuille des acheteurs, plus que jamais, dicte le rythme du marché.