BMW croit toujours à l’hydrogène et l’iX5 se rapproche de la production

Le BMW iX5 Hydrogen est soumis à des essais en conditions réelles avant sa mise en production prévue en 2028

BMW vise jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie et un ravitaillement en moins de cinq minutes

Toyota, Hyundai et Honda comptent parmi les rares constructeurs qui proposent encore des véhicules à hydrogène

BMW rapproche l’hydrogène de la production en série

Les véhicules à hydrogène ont largement disparu des discussions pendant que les constructeurs investissent massivement dans les modèles électriques à batterie. BMW n’est toutefois pas encore prêt à abandonner cette technologie.

Le BMW iX5 Hydrogen vient d’entamer une nouvelle étape de son développement. Des prototypes sont maintenant testés dans des conditions réelles, tandis que le constructeur prépare la fabrication de son système de pile à combustible de troisième génération.

Les essais visent à évaluer le comportement de l’ensemble du groupe motopropulseur dans différentes conditions. Cela comprend la pile à combustible, le moteur électrique, la batterie haute tension, les réservoirs d’hydrogène et les commandes électroniques qui les gèrent.

BMW veut également s’assurer que l’iX5 Hydrogen se conduise toujours comme un X5. Le constructeur vise une accélération de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes, ce qui le rendrait nettement plus rapide que la plupart des véhicules à hydrogène actuellement offerts.

L’autonomie annoncée semble impressionnante jusqu’à ce qu’on la compare à celle de l’iX5 électrique à batterie. BMW vise jusqu’à 750 kilomètres selon le cycle WLTP pour le modèle à hydrogène (ce qui correspondrait à environ 600 à 640 km selon l’EPA), tandis que l’iX5 électrique offrirait entre 645 et 845 kilomètres selon la version. Le principal avantage de l’hydrogène ne serait donc pas l’autonomie, mais plutôt un ravitaillement en moins de cinq minutes. Même là, l’écart n’est pas aussi important qu’il pourrait le sembler.

BMW affirme que l’iX5 électrique pourra passer de 10 à 80 % de charge en 22 minutes ou récupérer environ 274 kilomètres d’autonomie en 10 minutes lorsqu’il est branché à une borne suffisamment puissante. Les bornes capables de fournir sa puissance maximale de 460 kW demeurent rares, mais elles sont tout de même beaucoup plus faciles à trouver qu’une station de ravitaillement en hydrogène. Économiser environ 15 minutes lors d’un arrêt devient beaucoup moins intéressant s’il faut faire un détour important pour atteindre la station.

Un véhicule électrique alimenté à l’hydrogène

L’iX5 Hydrogen demeure un véhicule électrique, mais il produit son électricité à bord en combinant l’hydrogène et l’oxygène dans une pile à combustible. Une petite batterie emmagasine l’énergie récupérée au freinage et fournit une puissance supplémentaire lors des accélérations. BMW a développé ce système de pile à combustible de troisième génération en collaboration avec Toyota.

Les systèmes prototypes sont assemblés à Munich, tandis que BMW prépare son usine de Steyr, en Autriche, pour une production en 2028. L’iX5 Hydrogen deviendra le premier véhicule à pile à combustible produit en série par BMW. Il rejoindra une gamme X5 comprenant des motorisations à essence, diesel, hybrides rechargeables et entièrement électriques. Le prix, le volume de production et la disponibilité éventuelle au Canada n’ont pas encore été confirmés.

Quels véhicules à hydrogène sont encore offerts?

BMW fera son entrée dans un marché très restreint. Seule une poignée de véhicules de tourisme à pile à combustible sont encore proposés, et la plupart ne sont offerts que dans certaines régions.

La Toyota Mirai demeure le modèle le plus connu. Cette berline à propulsion est toujours offerte pour 2026 et peut être commandée spécialement au Canada. Le réseau très limité de stations d’hydrogène au pays rend toutefois son utilisation difficile à l’extérieur de quelques régions précises. Toyota propose également une version à hydrogène de la Crown au Japon.

Hyundai demeure également engagé dans cette technologie. Son Nexo de deuxième génération est un VUS à hydrogène qui offre beaucoup plus de puissance et d’autonomie que le modèle précédent. Au Canada, il est toutefois réservé aux parcs de véhicules.

L’hydrogène fait encore face à des obstacles importants. Les stations de ravitaillement demeurent rares, la production d’hydrogène propre est coûteuse et une grande partie de l’approvisionnement actuel provient du gaz naturel.

BMW croit néanmoins que cette technologie peut compléter les véhicules électriques à batterie lorsque l’autonomie, la rapidité du ravitaillement et la polyvalence sont prioritaires. En préparant déjà ses installations de production parallèlement aux essais routiers, le constructeur montre que l’iX5 Hydrogen dépasse maintenant le stade expérimental.

Le construire sera peut-être la partie la plus facile. Rendre l’hydrogène suffisamment accessible pour les automobilistes ordinaires demeure le véritable défi.