Les gouvernements fédéral et ontarien créent un détachement spécial sur l’automobile pour répondre aux pressions du secteur

Nouveau détachement spécial conjoint pour guider la transition automobile du Canada, protéger les emplois syndiqués et évaluer les politiques liées aux véhicules électriques.

Les gouvernements fédéral et de l’Ontario forment un détachement spécial afin de coordonner les investissements automobiles et les protections de la main-d’œuvre.

Le détachement spécial répond aux changements du marché des véhicules électriques et à l’accord commercial du Canada avec la Chine sur les importations de véhicules.

Joly confirme des discussions avec des constructeurs automobiles mondiaux, y compris les entreprises chinoises BYD et Chery, au sujet d’une entrée sur le marché.

Le gouvernement fédéral est en train de mettre sur pied un détachement spécial conjoint sur l’automobile avec l’Ontario afin de répondre aux pressions auxquelles fait face l’industrie automobile canadienne, notamment les impacts sur la main-d’œuvre, les mandats liés aux véhicules électriques et la présence imminente et croissante des constructeurs automobiles chinois au pays.

S’exprimant à Toronto aux côtés du premier ministre Doug Ford et du ministre ontarien du Développement économique Vic Fedeli, la ministre de l’Industrie Mélanie Joly a déclaré que le détachement spécial coordonnera la stratégie d’investissement, protégera les emplois et orientera les décisions futures concernant l’électrification du secteur automobile.

« L’idée de ce détachement spécial sur l’automobile sera d’examiner les investissements stratégiques futurs et de s’assurer également que nous protégeons notre main-d’œuvre, en particulier la main-d’œuvre syndiquée », a déclaré Joly aux journalistes. « Et aussi de faire en sorte que le commerce fonctionne pour les travailleurs et qu’ils n’aient pas l’impression qu’il joue contre eux. »

Joly a indiqué qu’elle a également rencontré la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, afin de discuter de la façon dont le gouvernement peut soutenir les travailleurs dans le contexte des changements structurels en cours dans l’industrie automobile. Unifor représente plus de 320 000 travailleurs du secteur privé partout au Canada, y compris ceux de la chaîne d’approvisionnement automobile et des pièces.

Le détachement spécial examinera les politiques fédérales qui touchent le secteur automobile, notamment les mandats liés aux véhicules électriques et les accords commerciaux internationaux. Joly a précisé que le gouvernement est actuellement en train de revoir son approche en matière de politiques sur les véhicules électriques et qu’il a l’intention d’évaluer la manière dont ces mandats s’articulent avec les objectifs liés au travail et à l’investissement.

L’annonce survient à la suite de la nouvelle politique commerciale du Canada avec la Chine. Le premier ministre Mark Carney et le président chinois Xi Jinping ont conclu plus tôt ce mois-ci une entente permettant l’entrée annuelle de jusqu’à 49 000 véhicules électriques chinois au Canada à un taux tarifaire de 6,1 %, en baisse par rapport à 100 %. En contrepartie, la Chine réduira les droits de douane sur les exportations canadiennes de canola.

Ford, qui avait auparavant appelé au boycottage des véhicules électriques fabriqués en Chine et les avait qualifiés de « véhicules espions », a évité de répéter ces propos lundi. « Je pense avoir exprimé mon opinion. Je ne crois pas qu’il faille la ressasser constamment. Je veux aller de l’avant et vraiment me concentrer sur les constructeurs automobiles déjà présents ici », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, Ford a rencontré Carney à Etobicoke et a qualifié la conversation d’« incroyable » et de « productive », soulignant que la collaboration fédérale-provinciale est essentielle malgré les désaccords occasionnels.

Joly a confirmé qu’elle a déjà rencontré plusieurs constructeurs automobiles mondiaux, dont Hyundai, Volkswagen, ainsi que les entreprises chinoises BYD et Chery, afin de discuter d’éventuelles activités canadiennes. « Nous ne devons pas être naïfs, mais nous devons aussi être ouverts d’esprit », a-t-elle déclaré.

Chery se prépare à entrer sur le marché canadien et a commencé à recruter des professionnels de l’industrie automobile afin de soutenir un réseau de ventes local. Bien que des entreprises étrangères comme Tesla et Volvo exportent déjà des véhicules vers le Canada à partir d’usines chinoises, aucun constructeur automobile basé en Chine n’a encore vendu de véhicules électriques grand public au Canada.

Source: CBC