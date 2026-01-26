Toyota amorce la production canadienne du RAV4 hybride de sixième génération

La production du RAV4 2026 exclusivement hybride débute dans les usines ontariennes de Toyota à la suite d’un investissement de 1,1 milliard de $.

Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) a amorcé l’assemblage du Toyota RAV4 de sixième génération dans ses installations ontariennes pour le marché nord-américain. Comme nous le savons, le tout dernier modèle sera offert exclusivement avec un groupe motopropulseur hybride.

Toyota a investi plus de 1,1 milliard de $ dans le nouveau programme RAV4, portant l’investissement total de l’entreprise dans ses activités canadiennes à plus de 12 milliards de $. Selon le président de TMMC, Tim Hollander, la décision de localiser la production reflète la confiance de Toyota envers sa main-d’œuvre canadienne et ses capacités de fabrication.

TMMC a produit plus de 4 millions de RAV4 depuis le début de l’assemblage du modèle en 2009. Fort de près de quatre décennies d’histoire manufacturière au Canada, TMMC emploie plus de 8 500 travailleurs dans ses usines de Cambridge et de Woodstock. En 2025, le constructeur a assemblé plus de 535 000 véhicules et devrait atteindre plus tard cette année le jalon de son 12 millionième véhicule construit au Canada.

Le RAV4 redessiné est lancé en trois designs distincts et sept versions, offrant une gamme de configurations aux caractéristiques et technologies variées. Le modèle de sixième génération marque la transition complète de la gamme RAV4 vers des groupes motopropulseurs exclusivement hybrides.

TMMC a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pendant 22 années consécutives. Les installations ontariennes de l’entreprise sont maintenant les sites de fabrication automobile les plus primés au monde.