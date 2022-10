Les futurs véhicules électriques BMW seront équipés de batteries permettant une autonomie de 1 000 km

Les batteries de 6e génération devraient arriver en 2025.

Si BMW le voulait, il pourrait tirer encore plus d’autonomie de ces batteries.

Le débat sur l’autonomie des VE est sur le point de prendre fin pour de bon. BMW, et quelques autres constructeurs automobiles se préparent à lancer des batteries qui permettront à un VE de parcourir 1 000 km entre deux charges. Une telle autonomie est pratiquement inconnue pour tout véhicule à moteur à combustion interne, y compris les diesels, de sorte que l’angoisse de l’autonomie est morte.

Le point suivant qui pourrait être soulevé est le temps de charge. La nouvelle technologie de BMW y répond également, puisque les temps de charge rapide en courant continu diminueront d’environ 30 % par rapport aux anciennes batteries, car elles seront capables d’atteindre des vitesses de charge de 270 kW. Ne reste que les infrastructures de recharge…

Thomas Albrecht, chef du département Efficient Dynamics de BMW, a déclaré à Autocar : « Les batteries de la 6e génération nous donneront 30 % ou plus d’autonomie que notre 5e génération actuelle, mais nous ne dépasserons pas les 1000 km [620 miles] d’autonomie, même si nous le pouvons. Nous ne pensons pas qu’une si grande autonomie soit nécessaire. »

Les nouveaux blocs de batteries pourraient être jusqu’à 20 % plus légers que les unités de 5e génération, ce qui améliorerait l’efficacité globale. Les nouvelles cellules seront cylindriques (comme celles de Tesla) et utiliseront une chimie BMW unique avec moins de cobalt, mais plus de nickel. Elles seront fabriquées en Chine, mais BMW prévoit de nouvelles usines de batteries au Canada, au Mexique et aux États-Unis, entre autres pays, afin de répondre à la demande et aux exigences en matière d’incitations.

Toutes les marques de BMW, y compris Rolls-Royce, bénéficieront de cette technologie de batterie.