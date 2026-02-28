Les fruits interdits : Cupra Born VZ 2026: La sportive électrique compacte européenne bien exécutée

La Born représente une occasion pour Cupra de se définir à l’échelle mondiale comme constructeur de véhicules électriques axés sur la performance, plutôt que comme simple fabricant européen de compactes sportives. Si Cupra traverse un jour l’Atlantique, la Born semble déjà être le modèle idéal pour établir sa présence : compact, ludique, efficace et distinctive.
Pour :
- Propulsion arrière dynamique, rare dans la catégorie des VÉ compacts
- Design distinctif avec une véritable intention sportive
- Facile à conduire à l’année, avec une traction hivernale prévisible
Contre :
- Moins viscérale que les compactes sportives traditionnelles à moteur thermique
- Sensation de pédale de frein parfois inégale en raison du mélange régénération/freinage friction
- Matériaux intérieurs à caractère sportif et fonctionnel, mais pas haut de gamme
Les racines sportives de Cupra
Cupra est née en tant que division haute performance de la marque espagnole SEAT, fondée le 9 mai 1950 sous le nom de Sociedad Española de Automóviles de Turismo. SEAT s’est développée grâce à un long partenariat avec Fiat avant de devenir membre à part entière du Groupe Volkswagen dans les années 1980.
Les premiers emblèmes Cupra sont apparus dans les années 1990 sur des versions sportives de modèles SEAT. En 2018, Cupra est devenue une marque indépendante, s’appuyant sur son département de compétition, Cupra Racing. Les premières déclinaisons Cupra étaient essentiellement des versions performantes de modèles SEAT existants.
L’évolution de la marque et les ambitions nord-américaines
Le premier modèle exclusivement Cupra fut le VUS Formentor, suivi de la Born, premier modèle entièrement électrique de la marque. Cupra a envisagé à plusieurs reprises une entrée en Amérique du Nord, dont des discussions concernant l’arrivée de SEAT il y a quelques années. Puis, plus récemment, des projets visant l’introduction de modèles Cupra aux États-Unis et au Canada d’ici la fin des années 2020, y compris l’idée d’une usine au Mexique. Toutefois, les changements du contexte politique ont mis ces projets en pause pour une durée indéterminée.
Les débuts nord-américains de la marque Cupra du groupe Volkswagen pourraient être compromis
Groupe motopropulseur et performances
La Born repose sur l’architecture MEB à propulsion arrière, partagée avec la Volkswagen ID.3, mais les réglages lui confèrent une personnalité distincte. Le modèle de base développe 201 ch et 229 lb-pi de couple. Notre version intermédiaire offrait 228 ch et 229 lb-pi, une puissance qui s’approche du territoire de la Volkswagen GTI. La version VZ haute performance atteint 326 ch et 402 lb-pi, ce qui évoque ce qu’aurait pu être une Golf R à propulsion, avec un 0 à 100 km/h dans la fourchette des cinq secondes.
Pour 2026, Cupra a révisé les amortisseurs, les barres antiroulis et les ressorts. Combinée au système DCC (Dynamic Chassis Control), également présent chez Volkswagen, la Born affiche un comportement bien ancré et rassurant. La direction est plus précise que celle de nombreux VÉ grand public. Sur les routes sinueuses de la région viticole du sud de l’Autriche, sa capacité à enchaîner les virages sans mouvements de caisse excessifs ni lourdeur artificielle est convaincante.
Comparativement à l’ID.3, la Born est plus vive. Face aux compactes sportives thermiques traditionnelles, elle demeure plus fluide et plus posée, mais moins viscérale. Le couple instantané et la propulsion arrière contribuent au plaisir, mais l’absence de sonorité et la masse plus élevée empêchent de recréer pleinement l’expérience d’une Golf GTI. Cela dit, la Born se distingue comme l’un des rares VÉ proposés à partir de 36 000 €, offrant un réel engagement au volant. Elle est également bien calibrée pour différentes conditions. Ceux qui hésitent face à une propulsion arrière sous la pluie ou dans la neige seront rassurés par le poids de la batterie et des systèmes de stabilité bien réglés.
Autonomie et recharge
La Cupra Born se présente comme l’une des compactes électriques les plus stimulantes en Europe et rappelle que certains marchés valorisent encore la performance abordable. Deux capacités de batterie sont offertes pour les versions régulières :
- 59 kWh utilisables
- 79 kWh utilisable
La version VZ reçoit de série la batterie de 79 kWh. L’autonomie WLTP varie de 428 à 594 km selon la configuration. Notre version intermédiaire affichait 559 km WLTP, ce qui correspond à environ 420 km selon l’équivalence EPA. La puissance de recharge dépasse 180 kW, et la courbe maintient environ 100 kW jusqu’à 70 % de charge. Cela permet de parcourir de longues distances avec quelques arrêts d’environ 25 minutes chacun.
Design, durabilité et prix
Le modèle mis à l’essai était proposé à 44 180 €, peint en Noir Midnight métallisé et équipé de jantes de 19 pouces.
L’habitacle adopte une présentation épurée et centrée sur le conducteur. Les matériaux reflètent fièrement l’engagement de Cupra envers la durabilité. Les sièges sport utilisent un fil SEAQUAL et 73 % de Dinamica recyclé. Les dossiers intègrent de la fibre de lin naturelle. Le pavillon est composé à 100 % de polyester recyclé.
Ces choix donnent à l’intérieur une texture et une identité distinctes, se démarquant de concurrents qui misent encore largement sur le similicuir et les plastiques brillants. Cupra met d’ailleurs cet engagement en valeur à travers divers logos et inscriptions dans l’habitacle.
Le thème se poursuit avec des accents cuivrés, une position de conduite basse et un combiné numérique compact. Le système multimédia repose sur un écran tactile de 12,9 pouces, plus rapide et plus net que les anciennes interfaces du Groupe Volkswagen. L’interface demeure axée sur les menus, mais la dernière version logicielle améliore la navigation dans les réglages climatiques et les aides à la conduite. Apple CarPlay et Android Auto sans fil fonctionnent de manière fiable et s’intègrent bien aux menus spécifiques aux véhicules électriques.
La place de Cupra sur le marché
La Born illustre mieux que tout autre modèle l’évolution identitaire de Cupra. La marque semble représenter la branche du Groupe Volkswagen qui souhaite encore produire des voitures performantes et accessibles, alors que Volkswagen se concentre davantage sur les VUS, la réduction des coûts et les VÉ de grande diffusion.
La gamme électrique Cupra correspond davantage à ce que certains passionnés auraient souhaité voir au sein de la famille ID. La Born est expressive, dynamique et directe. Elle ne cherche pas à paraître luxueuse pour justifier son prix. Elle propose plutôt un VÉ compact, de caractère sportif, sans le prix d’une marque de prestige.
C’est aussi pourquoi Cupra suscite un intérêt récurrent en Amérique du Nord. Si Volkswagen ne comble pas ce créneau, Cupra pourrait le combler.
Verdict
La Cupra Born demeure l’une des compactes électriques les plus attrayantes sur le marché. Elle offre une véritable sensation de direction, un équilibre propre à la propulsion arrière et un caractère clairement orienté vers la performance dans un segment qui en manque souvent.
Elle se positionne au-dessus de la Volkswagen ID.3 en matière d’implication du conducteur et d’exécution globale, malgré une plateforme commune. Au sein même du Groupe Volkswagen, les acheteurs peuvent aussi considérer la Škoda Elroq, qui propose une carrosserie plus polyvalente et même une traction intégrale sur certaines versions, ce que la Born n’offre pas encore.
Si Cupra décide d’élargir sa présence au Canada ou aux États-Unis, la Born devrait faire partie du lancement. Elle pourrait attirer une clientèle plus jeune, intéressée par des véhicules électriques à vocation sportive.