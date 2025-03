Les débuts nord-américains de la marque Cupra du groupe Volkswagen pourraient être compromis

Cupra est une déclinaison sportive de la marque espagnole Seat.

L’entreprise prévoit de se lancer sur le marché nord-américain en 2030.

Les dirigeants revoient leur stratégie face à l’incertitude créée par les tarifs américains.

Le groupe Volkswagen cherche à étendre son portefeuille de marques en Amérique du Nord avec la création de la division Scout Motors, mais aussi en faisant venir sa marque Cupra d’Europe.

En effet, le constructeur automobile prévoit d’introduire ces véhicules sportifs haut de gamme aux États-Unis et au Canada d’ici 2030, en ciblant les jeunes professionnels qui pourraient se situer entre les marques Volkswagen et Audi.

Le nom Cupra a d’abord été appliqué aux niveaux de finition les plus dynamiques de divers modèles de la gamme Seat, une marque espagnole détenue par Volkswagen.

Pour l’année modèle 2021, Cupra est devenue une marque indépendante qui produit des modèles plus sportifs et plus premiums que Seat. Cette progression est très similaire à la façon dont Polestar est devenue sa propre marque après avoir été pendant des années une sous-marque de performance de Volvo.

Sans surprise, les turbulences et l’incertitude provoquées par les décisions économiques de l’actuelle administration américaine incitent le groupe VW à revoir sa stratégie.

En effet, si le PDG de l’entreprise affirme qu’il pense toujours que la marque Cupra aurait du succès en Amérique du Nord, la décision de la faire traverser l’Atlantique n’est pas encore définitive, car la situation mondiale est suivie de près.

Le responsable de la marque est plus optimiste et affirme que le plan d’introduction pour 2030 reste inchangé.

Ce qui change, en revanche, ce sont les modèles qui feront partie de la gamme américaine initiale.

En effet, Cupra devait être lancée aux États-Unis et au Canada avec deux multisegments électriques, dont l’un devait être le futur Formentor EV.

Aujourd’hui, l’entreprise prévoit une offre plus diversifiée de groupes motopropulseurs, avec des moteurs à combustion et des systèmes hybrides.

Les plans incluent toujours le développement de modèles spécifiques au marché qui seraient mieux adaptés aux préférences nord-américaines que les modèles actuellement proposés en Europe et en Amérique du Sud.

Cela signifie que nous pouvons nous attendre à des véhicules plus grands, tels que des VUS à trois rangées, et peut-être à plus de puissance, en particulier pour les groupes motopropulseurs à essence.

Le Formentor, qui est actuellement proposé en version thermique, hybride et hybride rechargeable, pourrait encore arriver sur notre marché, où sa taille en ferait le modèle d’entrée de gamme de la marque. Ses dimensions sont toutes légèrement inférieures à celles du Volkswagen Taos.

Ce qui pourrait faire dérailler les plans de Cupra, c’est qu’il souhaite fabriquer certains de ses modèles destinés aux États-Unis dans l’usine de Volkswagen au Tennessee.

Cela ne devrait normalement pas poser de problème, mais l’imposition par les États-Unis de droits de douane sur les véhicules importés pourrait obliger le groupe Volkswagen à transférer une partie de sa production mexicaine aux États-Unis, ce qui pourrait absorber la capacité excédentaire qui aurait été allouée à Cupra.

Il est intéressant de noter que la marque Cupra ne suivra pas les traces de Scout Motors en ce qui concerne son réseau de vente.

En effet, des rapports indiquent que la marque travaille avec des partenaires locaux pour ouvrir ses propres concessionnaires et salles d’exposition aux États-Unis plutôt que de plancher sur un modèle de vente directe, comme le fait Scout Motors.

