Les Canadiens possèdent toujours une voiture — mais plusieurs n’en veulent plus, selon une nouvelle étude

Un sondage national auprès des automobilistes canadiens révèle que la hausse des coûts, l’incertitude liée aux tarifs et la frustration envers les concessionnaires nuisent à la perception de la propriété automobile.

85 % des Canadiens possèdent ou louent toujours un véhicule, mais plusieurs affirment que la propriété semble inévitable.

L’assurance, l’entretien et les tarifs exercent une pression financière et retardent les achats de véhicules.

Les jeunes Canadiens font face aux coûts les plus élevés et aux taux de propriété les plus faibles du marché.

Une nouvelle étude nationale suggère que les Canadiens dépendent toujours fortement des véhicules personnels, mais que plusieurs deviennent de plus en plus insatisfaits des réalités financières et pratiques liées à leur possession.

Selon l’étude State of Car Ownership 2026, commandée par Turo Canada, 85 % des Canadiens possèdent ou louent actuellement un véhicule. Ce niveau est demeuré largement inchangé depuis trois ans. La recherche indique toutefois que cette stabilité cache une réalité en évolution, plusieurs répondants affirmant qu’ils préféreraient en fait ne pas dépendre d’un véhicule personnel si de meilleures options de transport, plus flexibles, étaient disponibles. Près de 45 % disent souhaiter que des alternatives viables existent afin d’éviter d’avoir à posséder une voiture.

Les coûts demeurent la question centrale. Les dépenses annuelles moyennes liées à la possession d’un véhicule au Canada sont estimées à environ 4 999 $ en 2026. Les coûts varient considérablement selon les régions. Sans surprise, l’Ontario a enregistré le coût annuel moyen le plus élevé, à environ 5 575 $, tandis que le Québec affiche le plus bas, à environ 4 067 $. Le Canada atlantique a rapporté le chiffre régional le plus élevé, à environ 7 072 $. Dans l’ensemble, 77 % des Canadiens affirment que leurs dépenses mensuelles liées à leur véhicule dépassent ce qu’ils considèrent comme abordable.

Bien que les paiements mensuels moyens pour une voiture aient légèrement diminué depuis 2025, d’autres dépenses continuent d’augmenter. Les coûts mensuels d’assurance ont grimpé d’environ quatre dollars d’une année à l’autre pour atteindre près de 149 $, tandis que les dépenses annuelles d’entretien ont augmenté pour atteindre environ 1 200 $. Ces pressions influencent les comportements. Trente-deux pour cent des Canadiens déclarent conduire moins souvent afin de réduire les coûts, tandis que 18 % ont reporté des entretiens ou des réparations. Un autre 21 % affirment chercher des primes d’assurance moins élevées.

La politique commerciale s’invite également dans la décision d’achat. L’introduction de tarifs liés aux tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis a accru l’incertitude chez les consommateurs. Les trois quarts des Canadiens présument que ces tarifs feront augmenter les prix des véhicules en 2026, et 30 % déclarent être moins susceptibles d’acheter un véhicule en raison de hausses potentielles de prix. L’étude révèle aussi que 70 % éviteraient d’acheter un véhicule assemblé aux États-Unis tant que les relations entre les deux pays ne s’amélioreront pas.

Les habitudes d’utilisation des véhicules évoluent également. Le véhicule canadien moyen demeure stationné environ 22,6 heures par jour, ce qui signifie qu’il reste inutilisé près de 95 % de l’année. Le nombre d’heures de conduite annuelles est passé à environ 409 heures, comparativement à 415 l’an dernier. Les jeunes conducteurs enregistrent le plus grand nombre d’heures sur la route, tandis que les Canadiens plus âgés conduisent moins d’heures annuellement, entre 359 heures pour les baby-boomers et 535 heures pour la génération Z.

Malgré cette utilisation réduite, les déplacements vers le bureau augmentent la fréquence de conduite en semaine. Les Canadiens se rendent désormais au travail en voiture en moyenne environ 4,1 jours par semaine, en hausse par rapport à 3,7 jours en 2025.

Les jeunes Canadiens font face aux obstacles financiers les plus importants. Les répondants de la génération Z ont rapporté les coûts annuels de possession les plus élevés, à environ 5 820 $, et 36 % de cette génération ne possèdent actuellement pas de véhicule. Les pressions financières, plutôt que les préférences de style de vie, empêchent de nombreux jeunes adultes d’accéder au marché de la propriété automobile.

La frustration liée au processus d’achat d’un véhicule influence également les attitudes des consommateurs. La moitié des Canadiens affirment que les tactiques de vente agressives constituent une préoccupation majeure et une source d’irritation. Chez les millénariaux, 67 % citent les frais imposés par les concessionnaires et la vente additionnelle comme l’aspect le plus désagréable de l’expérience d’achat, tandis que 44 % affirment que la recherche et la finalisation d’un achat prennent trop de temps.

L’adoption des véhicules électriques progresse graduellement. Environ 15 % des Canadiens qui prévoient acheter un nouveau véhicule affirment avoir l’intention de choisir un véhicule électrique, comparativement à près de 13 % l’année précédente. Entre-temps, la proportion de Canadiens ayant déjà conduit un véhicule électrique a atteint 31 %, en hausse marquée d’une année à l’autre. L’arrivée massive de véhicules électriques chinois abordables pourrait-elle changer la situation?

L’intérêt pour des alternatives à la propriété est en croissance. Environ 23 % des Canadiens affirment envisager des options autres que l’achat ou la location, et la moitié de ce groupe prévoit se départir de son véhicule d’ici trois ans. Les locations de véhicules à long terme suscitent de l’intérêt, 54 % affirmant préférer utiliser un véhicule uniquement lorsque nécessaire plutôt que d’en assumer la propriété à temps plein.

Source: Turo