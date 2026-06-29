Manthey Racing propose son ensemble Taycan Turbo GT du Nürburgring aux clients de Porsche

Les améliorations Manthey Racing approuvées par l’usine augmentent la puissance, l’aérodynamisme et les capacités sur circuit

L’ensemble Manthey permet au Taycan Turbo GT d’offrir les performances qui lui ont permis d’établir un record au Nürburgring.

Les améliorations aérodynamiques génèrent jusqu’à 740 kg d’appui à vitesse maximale.

Des ensembles installés en usine et des kits de modernisation sont offerts aux propriétaires admissibles du Taycan Turbo GT.

Manthey Racing a officiellement lancé son ensemble complet de performance ayant permis au Porsche Taycan Turbo GT de battre le record du Nürburgring, désormais accessible au grand public… ou, plus honnêtement, à une poignée de privilégiés. L’ensemble, qui peut maintenant être commandé auprès de Porsche pour les modèles de l’année 2027, correspond exactement à la configuration qui a permis à un Taycan de boucler la Nordschleife du Nürburgring en 6 min 55,533 s avec le pilote de développement Lars Kern.

Ce chrono a surpassé d’environ quatre secondes le précédent record des voitures électriques établi par le Yangwang U9 Xtreme de BYD. Au moment où le record initial a été réalisé, le véhicule n’était toutefois pas considéré comme un modèle de série. La disponibilité officielle de l’ensemble Manthey par Porsche change désormais cette situation.

Le groupe motopropulseur du Taycan demeure inchangé, conservant le système à deux moteurs du Turbo GT ainsi que sa batterie. Manthey s’est plutôt concentré sur le recalibrage des systèmes de contrôle électroniques. La puissance continue passe de 778 à 805 ch, tandis que le mode Attack bénéficie d’un supplément de 40 ch par rapport à la calibration de série. La puissance maximale en surpuissance demeure inchangée à 1 019 ch, mais le couple augmente de 915 à 937 lb-pi. La vitesse maximale progresse de 306 à 311 km/h, alors que les performances d’accélération restent identiques avec un 0 à 100 km/h en 2,2 secondes et un 0 à 200 km/h en 6,4 secondes.

Les gains les plus importants proviennent des nombreuses modifications apportées à l’aérodynamique et au châssis. De nouvelles roues forgées légères mesurent 11,5 pouces de largeur à l’avant et 12 pouces à l’arrière. Elles sont chaussées de pneus Pirelli P Zero Trofeo RS de 305 mm à l’avant et de 335 mm à l’arrière. Cet ensemble de roues réduit la masse non suspendue de 2,8 kg. Le calibrage de la suspension a également été revu afin de tirer pleinement parti des pneus plus larges et de l’adhérence accrue.

L’élargissement de la voie a nécessité l’ajout de nouveaux panneaux de carrosserie en fibre de carbone. À l’avant, le véhicule reçoit de nouvelles ailes entièrement redessinées, dotées d’ouïes inspirées de la GT3 RS ainsi que d’ouvertures d’extraction d’air derrière les roues. À l’arrière, des élargisseurs d’ailes en fibre de carbone recouvrent les pneus plus larges. De nouveaux déflecteurs sous la voiture, un diffuseur arrière agrandi, un séparateur avant monté sur ressorts et un imposant aileron arrière en fibre de carbone génèrent ensemble jusqu’à 740 kg d’appui à vitesse maximale. Cela représente trois fois plus d’appui qu’un Taycan Turbo GT équipé de l’ensemble Weissach.

Le refroidissement et le freinage ont également fait l’objet d’une attention particulière. La grille inférieure avant demeure en permanence ouverte afin d’améliorer le flux d’air à basse vitesse, tandis que des freins carbone-céramique de plus grand diamètre, mesurant 440 mm à l’avant et 410 mm à l’arrière, sont jumelés à des plaquettes de frein haute performance.

L’ensemble Manthey est actuellement offert uniquement pour les Taycan Turbo GT à conduite à gauche, en raison de sa compatibilité avec la configuration de recharge du véhicule. Les clients souhaitant un modèle à conduite à droite pourraient toutefois y avoir accès par l’entremise d’une commande spéciale.

Pour les modèles de l’année 2027, l’ensemble est offert au prix de 108 900 € (176 000 $ CA) et peut être commandé directement auprès de Porsche. Les propriétaires actuels d’un Taycan Turbo GT peuvent faire installer l’ensemble en modernisation pour 91 050 € (147 500 $ CA), sans compter les frais d’installation.