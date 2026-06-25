Les acheteurs canadiens attendent toujours le prix du R2 alors que le R1 débute à 145 000 $

Le prix de base des Rivian R1 nous amène à nous demander à quel point le R2 sera réellement « abordable » au Canada

Rivian a retiré les R1T et R1S Dual Standard de sa gamme.

Le prix des R1 au Canada débute à environ 145 000 $, contre 80 000 $US.

Les prix canadiens du nouveau R2 n’ont toujours pas été annoncés.

Rivian a retiré les versions Dual Standard de sa camionnette R1T et de son VUS R1S de son configurateur en ligne, mettant ainsi fin à la commercialisation des variantes les moins coûteuses de sa gamme de véhicules phares.

Le constructeur avait déjà indiqué que ces versions seraient abandonnées plus tard cette année dans le cadre d’une rationalisation de la gamme R1 afin de faire place au R2. Les modèles Dual Standard associaient deux moteurs électriques à la plus petite batterie offerte par Rivian et proposaient une autonomie estimée par l’EPA de 270 milles, soit 435 km.

Avant leur retrait, le R1T Dual Standard affichait un prix de départ de 72 990 $ US, tandis que le R1S Dual Standard débutait à 76 990 $ US (environ 110 000 $ CA). Les modèles Dual toujours offerts, équipés de batteries de plus grande capacité, deviennent maintenant les versions d’entrée de gamme de la famille R1, faisant grimper les prix de départ à 79 990 $ US pour le R1T et à 83 990 $ US pour le R1S, soit respectivement 145 110 $ et 152 110 $ au Canada.

Le chef de la direction de Rivian, RJ Scaringe, avait auparavant indiqué qu’un nombre relativement limité de clients choisissaient les versions d’entrée de gamme, la majorité des acheteurs optant plutôt pour les batteries de plus grande capacité offrant une autonomie supplémentaire. Les modèles Dual équipés de la batterie Large proposent une autonomie estimée par l’EPA pouvant atteindre 329 milles, soit 529 km.

Même si peu d’acheteurs ont choisi les modèles dotés de la plus petite batterie, ces changements à la gamme coïncident avec le lancement du multisegment R2. Les premières livraisons aux clients des modèles R2 Performance Launch Package ont débuté aux États-Unis, avec un prix de départ fixé à 57 990 $ US.

Rivian a également annoncé son intention d’introduire une variante plus abordable du R2, dont le prix de départ devrait se situer autour de 45 000 $ US. Les versions et la structure tarifaire du R2 pour le marché canadien n’ont toutefois toujours pas été dévoilées.

L’absence de prix canadiens est particulièrement préoccupante puisque les véhicules R1 actuels de Rivian occupent déjà le segment haut de gamme du marché. Les prix actuellement affichés au Canada pour les modèles R1 nous amènent à nous demander si le R2 sera réellement abordable. On observe un écart de prix de 55 % entre les deux pays, dollar pour dollar, qui, s’il était appliqué au R2, signifierait que le prix de départ du nouveau véhicule électrique se situerait autour de 70 000 $ CA, alors que la version Performance Launch Package coûterait environ 20 000 $ de plus.

Sans une tarification canadienne concurrentielle, le R2 pourrait être perçu moins comme un véhicule électrique accessible que comme un autre VUS électrique intermédiaire. Espérons que le R3 saura répondre aux attentes…

Source: Insideevs