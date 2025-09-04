Les 3 points forts et faibles de la Chrysler Grand Caravan 2025 : Toujours pratique, mais pas sans accros

Le véhicule le plus abordable de Chrysler pour transporter les familles offre une utilité et un confort remarquables. Ce n’est pas tout à fait parfait, toutefois.

Les sièges Stow ’n Go demeurent un avantage exclusif qui transforme la Grand Caravan en champion du cargo.

Le confort de roulement est admirable, mais la transmission vieillissante ne rend service à personne.

À 50 000 $, la valeur de la Grand Caravan vacille face aux concurrents hybrides et AWD.

Commençons par ceci : j’avais prévu entamer cet essai avec un commentaire sur Chrysler en tant que marque. Après tout, elle fête ses 100 ans et, soyons honnêtes, la gamme… eh bien, disons qu’elle ne déborde pas de variété. Mais je vais m’abstenir. Voici un compte rendu sur la Chrysler Grand Caravan 2025, et la fourgonnette mérite son moment, pour le meilleur et pour le pire.

Et oui, il est toujours là. Le trio de minifourgonnettes Chrysler, si on choisit de le voir ainsi, inclut la Pacifica, la Pacifica hybride et celle-ci, la Grand Caravan. Autrefois, il était le transporteur abordable par excellence au Canada, mais j’anticipe.

Passons directement aux trois points forts et trois points faibles de ce nom mythique.

Point fort no 1 : La magie du Stow ’n Go

Si vous connaissez les minifourgonnettes, vous connaissez probablement les sièges Stow ’n Go exclusifs à Chrysler. Sinon, c’est de l’or pur. Aucun autre constructeur n’offre quoi que ce soit de comparable. Les sièges de deuxième rangée disparaissent littéralement dans le plancher, offrant une surface plane en quelques secondes. C’est incroyablement simple : faites glisser le siège, ouvrez le compartiment sous le plancher (qui sert aussi de rangement pratique quand le siège est en place), tirez la poignée et en clin d’œil, le siège a disparu.

J’ai transporté de longs objets pendant mon essai et la surface plate, large et basse a rendu le chargement facile et sans tracas. Si vous n’utilisez pas toujours la deuxième rangée, cette fonctionnalité pourrait à elle seule vous convaincre.

Point fort no 2 : Le volume cargo imbattable

Ne vous laissez pas berner par la tendance VUS : rien ne transporte les gens et leurs affaires comme une minifourgonnette. La Grand Caravan en fait encore la preuve. Derrière la troisième rangée, vous disposez de 915 litres d’espace cargo, incluant une profonde cavité où s’escamote la banquette fractionnée. Rabattez cette rangée dans le plancher et vous obtenez un impressionnant 2 478 litres. C’est plus que n’importe quel VUS, sauf peut-être un Suburban ou Yukon XL. Et même eux n’offrent pas la même hauteur ni la même facilité de chargement.

Besoin de bouger des enfants, un chien, de l’équipement de hockey, un plein de Costco ou tout ça à la fois ? La Grand Caravan sait encore comment s’y prendre.

Point fort no 3 : Le confort avant tout

La Grand Caravan n’offre qu’une seule configuration de suspension : une configuration « touring » souple, jumelée à des roues de 17 pouces et des pneus à flanc haut (65). Cette combinaison est parfaite pour les routes dégradées, bref, à peu près toutes les rues de Montréal. Les nids-de-poule, fissures et bosses de gel sont absorbés avec aisance. Ce n’est pas sportif, mais c’est calme et presque soyeux. J’ai réellement apprécié le confort moelleux dans la routine quotidienne.

Point faible no 1 : Le prix fait sourciller

C’est ici que ça se corse. La Grand Caravan ne se décline qu’en version SXT pour 2025, au prix de 49 995 $ (frais inclus). Vous obtenez quand même une dotation correcte : écran tactile de 10,1 po avec Uconnect 5, similicuir, portières coulissantes électriques et hayon électrique.

Mais… pour seulement 1 000 $ de plus, vous pourriez rouler en Toyota Sienna LE. Moins équipée, certes, mais hybride, et elle écrase la Grand Caravan en économies d’essence. Pour 3 000 $ de plus, une Sienna hybride AWD est à vous. Et si vous voulez seulement une minifourgonnette, la Kia Carnival débute autour de 43 500 $.

Tout à coup, ce Grand Caravan « économique » ne l’est plus vraiment. Ajoutez une consommation 30 à 40 % supérieure à celle de la Sienna, et l’argument de valeur disparaît.

Point faible no 2 : Pas de traction intégrale, pas de vente ?

Les minifourgonnettes ont presque toujours été à traction. Quelques exceptions comme la Toyota Previa, les GMC Safari et Chevrolet Astro, la Ford Aerostar et même des Chrysler AWD dans les années 90-2000 – bon, il y en a eu plusieurs, mais elles représentaient une infime portion des ventes.

La Toyota Sienna a changé la donne au milieu des années 2000, justement quand Chrysler (Daimler-Chrysler) a éliminé l’option. Aujourd’hui, l’AWD est devenu un critère important pour les acheteurs canadiens.

Problème : si vous voulez un AWD chez Chrysler, il faut passer à la Pacifica, à plus de 61 000 $. Comparez ça à une Sienna AWD de base à 53 000 $. C’est énorme. Pour les Canadiens qui magasinent avec l’hiver en tête, la traction seule de la Grand Caravan pourrait être rédhibitoire. Et sans électrification pour compenser la consommation (sauf en sautant à la Pacifica PHEV à 63 000 $), il n’a aucun contre-argument.

Point faible no 3 : La transmission à 9 rapports a besoin d’un café

Sous le capot de la Grand Caravan se trouve le vénérable V6 Pentastar 3,6 L de 287 chevaux. Sur papier, c’est très bien. En réalité, il est associé à une boîte automatique 9 rapports qui me rappelle celles d’anciens produits Stellantis.

Que vous accélériez doucement ou leviez le pied, la transmission semble hésiter sur le rapport à choisir. Elle chasse souvent ses vitesses. Les passages peuvent être brusques. J’ai même remarqué quelques démarrages en deuxième plutôt qu’en première, rendant les départs lents. C’est imprévisible et franchement indigne d’un modèle 2025.

Verdict

La Chrysler Grand Caravan 2025 est une véritable minifourgonnette. Il offre une flexibilité de chargement imbattable, un confort exemplaire et ce système Stow ’n Go magique. Mais l’absence de la traction intégrale, le V6 gourmand et la transmission capricieuse le plombent, surtout à 50 000 $.

Il garde un certain charme. Cependant, quand les rivaux offrent l’efficacité hybride et l’AWD pour un prix semblable, la Grand Caravan semble coincé dans le passé. Chrysler a encore le temps de se rattraper, avec de nouveaux modèles en route. Pour l’instant, toutefois, cette minifourgonnette roule sur la nostalgie… et quelques tours encore très réussis.