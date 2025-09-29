L’électrification domine les prix Wards 10 meilleurs moteurs et systèmes de propulsion 2025

Un seul moteur à essence reste au palmarès Wards 10 Best 2025 alors que l’électrification prend son envol. Est-ce la dernière fois qu’un moteur thermique y figure ?

Les groupes motopropulseurs électrifiés représentent 90 % des lauréats 2025 des Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems.

Seul le V8 de la Corvette ZR1 a gagné sans électrification parmi 28 candidats.

Honda et Ford reviennent avec des systèmes hybrides déjà primés les années précédentes.

Les groupes motopropulseurs électrifiés ont constitué neuf des dix gagnants de la liste Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025, marquant le plus petit nombre de lauréats à combustion interne seulement en 31 ans d’histoire du programme.

Le seul moteur thermique standard récompensé cette année est le V8 biturbo de 5,5 L de la Chevrolet Corvette ZR1. Tous les autres gagnants utilisent soit une électrification complète, soit un système hybride — qu’il soit rechargeable, léger ou conventionnel.

Les rédacteurs de Wards ont évalué 28 groupes motopropulseurs pour l’édition 2025, dont 20 électrifiés. Parmi ceux-ci, 10 étaient des véhicules 100 % électriques (VÉ) et 10 des variantes hybrides. Le groupe des hybrides comprenait six hybrides classiques, trois hybrides rechargeables (VEHR) et un hybride léger. La plupart des candidats hybrides étaient des 4-cylindres, bien que deux étaient des V6 et qu’un, la BMW M5 hybride rechargeable, proposait un V8.

La montée de l’électrification suit la tendance de l’an dernier, où cinq systèmes hybrides ou hybrides rechargeables s’étaient taillé une place sur la liste finale, aux côtés de quatre systèmes 100 % électriques. Le système hybride à deux moteurs de Honda a été reconnu pour une troisième année consécutive, cette fois dans la Civic Sport Touring à hayon. Le Ford F-150 hybride revient également dans le palmarès après avoir été honoré en 2024.

Parmi les 10 modèles entièrement électriques testés, cinq offraient plus de 600 chevaux. Les VÉ haute performance incluaient la Dodge Charger Daytona Scat Pack (670 ch), le Lucid Gravity (828 ch), le Cadillac Escalade IQ, le Jeep Wagoneer S et le Rivian R1T Quad Max. La Charger et le Gravity figurent parmi les lauréats de cette année.

Les inscriptions à combustion interne non électrifiées étaient au nombre de huit, incluant des modèles comme la Toyota GR Corolla, équipée d’un 3-cylindres turbo de 1,6 L développant 300 ch et d’une boîte manuelle. Malgré la présence de deux V8 et de trois moteurs à 6 cylindres dans le groupe thermique, seul le V8 de la Corvette ZR1 a décroché un trophée.

Les évaluations des groupes motopropulseurs se sont basées sur des critères tels que la puissance, la livraison du couple, la maîtrise du bruit et des vibrations, l’efficacité énergétique et l’innovation technique. Seuls les systèmes entièrement nouveaux, révisés en profondeur ou déjà gagnants pouvaient être considérés.

Les lauréats seront présentés à partir du 9 octobre, et une cérémonie de remise des prix, sur invitation seulement, aura lieu le 23 octobre à Dearborn, au Michigan.

Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025 – Véhicules gagnants (ordre alphabétique) :