Essai Routier BMW M5 Touring 2025 : PRENEZ MON ARGENT ! Je trouverai les autres 157 000 $ un jour…

La nouvelle BMW M5 Touring 2025, une familiale hybride rechargeable haute performance, attire tous les regards et dépasse les attentes.

La BMW M5 Touring 2025 se déplace à l’aide d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 717 chevaux avec AWD et 738 lb-pi de couple.

Elle offre environ 40 km d’autonomie électrique grâce à sa batterie de 14,8 kWh, pratique pour les trajets urbains silencieux.

Véritable familiale, elle ramène la silhouette à toit long performante avec un design audacieux et exclusif.

Prix de départ de 138 000 $ au Canada, avec notre modèle à l’essai affiché à 157 400 $ — légèrement plus que la berline.

Elle rivalise avec l’Audi RS6 Avant et la Porsche Taycan Cross Turismo, tout en se démarquant par ses attributs hybrides rechargeables.

Points forts

• Design et combinaisons de couleurs époustouflants

• Performances explosives et utilisables au quotidien

• Efficacité hybride rechargeable pour les courts trajets

• Rare et unique. Ce n’est pas une voiture de luxe/performance comme les autres

Points faibles

• Plus lourde que ses rivales directes

• Espace cargo limité pour une familiale

• Freins céramiques et options dispendieuses

• Disponibilité limitée, production probablement restreinte

La BMW M5 Touring 2025 est renversante. Elle est d’une beauté à couper le souffle. Finie en Anglesey Green métallisé et habillée de cuir Merino Kyalami Orange en option, elle attire les regards même à l’arrêt. Elle a de la prestance, du caractère et juste assez d’attitude pour affirmer son pedigree sans tomber dans la caricature. Je l’ai garée au parc et même des enfants se sont attroupés comme si c’était un OVNI. C’est ça, la magie.

Ce n’est que la troisième M5 Touring officielle, et le simple fait qu’elle foule enfin le sol canadien pour la première fois tient du miracle automobile. Un miracle que BMW Canada devrait répéter avec la M3 lorsque viendra le moment de la renouveler, sachant que la M3 Touring est déjà offerte ailleurs dans le monde.

Pourquoi BMW devrait reconsidérer la mise à mort des familiales en Amérique du Nord ? Simple : environ une M5 neuve sur deux vendues est une familiale. Imaginez une future Série 3 familiale combinée à une M3 Touring. Avant longtemps, BMW dominera le marché…

C’est une familiale après tout

Physiquement, comme toutes les familiales, la M5 Touring est une réussite. À mes yeux, elle est même mieux proportionnée que la RS 6 Avant et la Taycan Cross ou Sport Turismo. Rien que ça justifie son achat. Mais c’est aussi une question de fonctionnalité.

BMW a parfaitement pensé l’ergonomie intérieure. Le tableau de bord de 12,3 pouces et l’écran tactile de 14,9 pouces sont rapides et logiques. Les sélecteurs de modes de conduite et les réglages M1/M2 tombent littéralement sous la main. La visibilité est correcte grâce aux capteurs de stationnement, aux caméras panoramiques et aux bons rétroviseurs, bien que les épais montants D réduisent un peu la vision arrière. Dans une M5, de toute façon, on ne regarde pas souvent derrière.

Les larges portières facilitent l’accès aux places avant et arrière. La position de conduite est basse et invitante sans être contraignante. Le hayon électrique facilite le chargement après une virée au Costco, mais il faudra limiter les achats massifs de papier de toilette puisque le coffre n’avale que 500 L.

À l’arrière, l’espace est généreux avec les mêmes sièges orange Kyalami, un bon dégagement pour les jambes et des pare-soleil arrière offerts en option (500 $). Les sièges y sont chauffants et la qualité des matériaux égale celle de l’avant. Pas de troisième rangée, mais c’est désormais la norme dans ce segment.

C’est une M5 après tout

C’est ici que la BMW M5 Touring 2025 dévoile tout son savoir-faire. Sous le capot : un V8 biturbo de 4,4 L associé à un moteur électrique de 194 ch pour un total de 717 ch et 738 lb-pi. La boîte automatique à 8 rapports est brutale quand il faut et soyeuse en croisière. Le 0–100 km/h en 3,6 secondes la met nez à nez avec la RS6, malgré un poids supérieur de plus de 500 lb.

La batterie de 14,8 kWh permet jusqu’à 40 km d’autonomie électrique, idéale pour les départs matinaux ou la conduite urbaine… si vous résistez à l’envie d’écraser l’accélérateur. La direction est tactile et précise. Avec la direction arrière et le différentiel M, la M5 Touring est toujours vive et prête à plus.

Les freins carbone-céramique optionnels sont infaillibles et incroyablement puissants. La chaleur ambiante constante les a gardés prêts à mordre fort à chaque impulsion.

Bien qu’elle porte un badge M, la M5 Touring offre un confort surprenant. La suspension adaptative M en mode « confort » absorbe les imperfections de la route avec brio. Pas de flottement, mais pas de grimaces non plus à chaque nid-de-poule. Pour tous mes trajets, la M5 Touring s’est comportée impeccablement au quotidien.

En résumé, son confort est ferme, mais jamais punitif. Cette voiture est d’une compétence et d’une addictivité absurdes.

À surveiller

Au moment d’écrire ces lignes, la BMW M5 Touring 2025 est un nouveau modèle sans rappel recensé par Transports Canada. Compte tenu de son exclusivité et de sa complexité, attendez-vous à des coûts d’entretien élevés. Comme hybride rechargeable, son entretien nécessitera des techniciens spécialisés. La production sera probablement limitée, ce qui devrait assurer une valeur de revente solide, surtout auprès des passionnés et collectionneurs.

Prix de la BMW M5 Touring 2025

Prix de base au Canada : 138 000 $

Notre modèle à l’essai : 157 400 $

Options clés incluses : freins carbone-céramique M, peinture exclusive Anglesey Green, pare-soleil arrière, ensemble ADAS, et jantes optionnelles.

Comparée à l’Audi RS6 Avant (151 840 $ de base), la M5 Touring est très compétitive, surtout avec sa puissance supérieure et sa technologie hybride rechargeable. Elle coûte seulement 3 000 $ de plus que la M5 berline, ce qui fait de la Touring le meilleur choix pour qui veut exclusivité et polyvalence.

Conclusion

La BMW M5 Touring 2025 est tout à la fois : pratique et déchaînée, raffinée et exubérante, électrique et old school. C’est peut-être l’ultime véhicule polyvalent pour ceux qui veulent tout… et qui peuvent se le permettre. Si vous aimez les familiales, vous le savez déjà : celle-ci est spéciale.

Tableau comparatif

Spécification BMW M5 Touring 2025 Audi RS6 Avant Performance 2026 Porsche Taycan Cross Turismo 4S 2025 Groupe motopropulseur Hybride rechargeable (V8 + électrique) V8 biturbo (MHEV) Deux moteurs électriques (VE) Puissance 717 ch 621 ch 590 ch Couple 738 lb-pi 627 lb-pi 524 lb-pi 0–100 km/h 3,6 s 3,4 s 3,8 s Autonomie électrique (annoncée) 40 km S.O. 438 km Volume de coffre 500 L 565 L 446 L PDSF (Canada) 138 000 $ 151 840 $ 143 100 $ Transmission AWD AWD AWD Capacité batterie 14,8 kWh S.O. 105 kWh