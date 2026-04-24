Porsche Cayenne Coupé Electric 2027 : jamais l’un sans l’autre

Le nouveau Cayenne Coupé Electric 2026 mise sur un design inspiré de la 911, une aérodynamique optimisée et des performances électriques pouvant atteindre 1 139 ch. et boucler le 0-100 km/h en seulement 2,5 secondes

Design coupé inspiré de la Porsche 911 avec meilleure efficacité aérodynamique

Jusqu’à 1 139 ch et architecture 800 V avec recharge rapide (10 à 80 % en ~16 minutes)

Habitacle technologique complet et équipements enrichis, incluant le Sport Chrono de série

Un design coupé plus expressif et aérodynamique

Avec cette déclinaison coupé, Porsche pousse encore plus loin l’identité visuelle du Cayenne électrique. La ligne de toit plongeante, directement inspirée de la mythique 911, accentue le caractère sportif du véhicule tout en améliorant son efficacité aérodynamique.

Le coefficient de traînée descend à 0,23, comparativement à 0,25 pour le VUS traditionnel, notamment grâce à une hauteur réduite de 24 mm et à l’intégration d’éléments actifs comme les volets d’air et le becquet adaptatif. Le résultat est un véhicule à l’allure plus dynamique, mais aussi plus efficient sur la route.

Des performances électriques impressionnantes

Sous sa carrosserie sculptée, le Cayenne Coupé Electric reprend l’architecture 800 volts déjà vue sur le VUS. Cette base technique permet des performances élevées et une recharge ultra rapide.

Selon la version, les chiffres impressionnent :

Le modèle de base développe 435 ch. et 616 lb-pi avec le launch control

Le Cayenne S Coupé Electric atteint 657 ch.

Le Cayenne Turbo Coupé Electric grimpe jusqu’à 1 139 ch. et 1 106 lb-pi

Les temps d’accélérations pour le 0-100km/h sont à la hauteur des chiffres de puissance.

Le modèle de base le fait en 4,8 secondes

Le Cayenne S en 3,8 secondes

Au sommet, le Turbo boucle l’expérience en 2,5 secondes

La batterie de 113 kWh peut passer de 10 à 80 % en environ 16 minutes dans des conditions idéales avec une borne rapide compatible. Le véhicule est équipé d’un port NACS et d’un port J1772 pour plus de flexibilité au Canada.

Des technologies comme la direction arrière, la suspension Active Ride et le Porsche Torque Vectoring Plus viennent raffiner le comportement routier, surtout sur les versions S et Turbo. La capacité de remorquage va jusqu’à 7 716 lb.

Un coupé qui demeure pratique au quotidien

Malgré son profil plus sportif, le Cayenne Coupé Electric ne sacrifie pas l’aspect pratique. Il conserve les mêmes dimensions que le VUS, avec une capacité de chargement allant jusqu’à 1 347 litres, en plus d’un coffre avant de 90 litres.

L’habitacle peut être configuré avec deux sièges arrière ou une banquette à la configuration 2+1.

Technologie et équipements par rapport au VUS

Le modèle coupé reprend l’interface Porsche Driver Experience avec un environnement entièrement numérique orienté vers le conducteur. L’expérience inclut :

Un tableau de bord numérique

Un écran central Flow Display

Un affichage passager et un affichage tête haute en réalité augmentée (en option)

Comparativement au VUS, le Coupé propose de série :

Le toit panoramique en verre

Le Sport Chrono Package

Un ensemble Lightweight Sport est également offert, réduisant le poids et ajoutant des éléments en fibre de carbone, des roues de 22 pouces et des détails intérieurs plus sportifs.

Prix et disponibilité au Canada

La gamme 2026 du Porsche Cayenne Coupé Electric est déjà disponible à la commande et cohabitera avec les versions à essence et hybrides rechargeables.

Prix de départ :

Cayenne Coupé Electric : 134 200 $

Cayenne S Coupé Electric : 145 500 $

Cayenne Turbo Coupé Electric : 181 900 $

Les premières livraisons sont attendues vers la fin de l’été au Canada.