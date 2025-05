Essai Routier du Ford F-150 PowerBoost 2025 : La meilleure solution?

Points forts :

Puissance et couple généreux

Efficace pour un pick-up de cette taille

Bien conçu pour le travail et les tâches familiales

Points faibles :

Les options gonflent la facture rapidement

Groupe motopropulseur qui n’est pas le plus raffiné

Suspension assez ferme

Le Ford F-150 est le camion le plus vendu au Canada depuis près de 60 ans, et la version 2025 montre bien les raisons de ce succès. En effet, Ford a pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir son produit phare à la pointe du segment, et cela passe notamment par l’offre d’une grande variété de motorisations.

Si le F-150 Lightning tout électrique est sous les feux de la rampe depuis son introduction il y a quelques années, le système hybride PowerBoost, qui fait le lien entre le Lightning et les modèles à essence, mérite d’être mieux connu.

Offert au coût de 5 075 $ sur le modèle XLT et de 3 000 $ sur les modèles Lariat, King Ranch et Platinum, ce groupe motopropulseur pourrait bien être le meilleur choix de la gamme pour ceux qui utilisent leur camion pour les déplacements quotidiens. Voici pourquoi :

Un groupe motopropulseur impressionnant

Le Ford F-150 PowerBoost 2025 impressionne sérieusement avec son groupe motopropulseur, car il réussit à être à la fois le plus puissant et le plus efficace des F-150 outre le Raptor.

En effet, avec 430 chevaux et 570 lb-pi de couple, le PowerBoost rivalise avec le moteur 3.5L à haut rendement du Raptor en termes de performances, tout en étant plus efficace que le V6 EcoBoost 2,7L d’entrée de gamme avec des chiffres officiels de RN Can de 11,2 L/100 km en ville et 10,0 L/100 km sur l’autoroute.

Pour y parvenir, le groupe motopropulseur PowerBoost ajoute un moteur électrique entre le V6 biturbo de 3,5 litres et à la boîte de vitesses automatique à 10 rapports qu’on retrouve aussi dans la mécanique 3,5L EcoBoost.

Si ce système n’est pas aussi développé qu’un hybride rechargeable, il est plus efficace qu’une configuration hybride léger, et il est même possible de rouler uniquement à l’électricité dans certaines situations.

Effectivement, même en hiver, le moteur à essence se coupe lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, ce qui permet de continuer à rouler sans consommer de carburant pendant quelques kilomètres à la fois si l’on gère bien l’accélérateur.

Bien que la consommation moyenne de 14,1 L/100 km enregistrée par notre modèle d’essai est nettement supérieure à ce qui est annoncé, elle reste tout de même assez bonne si l’on considère que les températures ont été en moyenne de -10 à -15˚ C pendant notre semaine au volant, et que la plupart des trajets ont été effectués sur autoroute, où le moteur à essence tourne presque en permanence.

Ce qui est impressionnant, c’est que sur les quelque 810 kilomètres parcourus au cours de la semaine, 150 d’entre eux n’ont impliqué que le moteur électrique.

Bien sûr, si vous prévoyez de remorquer avec votre F-150 PowerBoost, ne soyez pas surpris de voir disparaître complètement l’avantage en termes de consommation de carburant par rapport à l’EcoBoost de 3,5 litres.

Ce groupe motopropulseur est principalement conçu pour économiser du carburant dans la conduite de tous les jours sans compromettre les capacités de remorquage ou de transport. Ce n’est pas tout à fait vrai, car le poids supplémentaire du PowerBoost réduit la capacité de remorquage maximale de 13 500 livres à 11 200 livres, mais cela devrait toujours être plus que suffisant pour la plupart des applications.

Même si vous n’avez que faire de l’efficacité énergétique accrue, le groupe motopropulseur hybride du F-150 est vraiment agréable à utiliser, grâce à ses réserves de puissance et de couple suffisantes, ainsi qu’à sa sonorité d’échappement étonnamment musclée.

Les jantes de 20 pouces (en option) et la suspension plutôt rigide de notre modèle d’essai en font également un camion bien ancré qui prend les virages bien mieux que prévu, même si le grand volant donne parfois l’impression de conduire un autobus.

Bien sûr, si elle contribue à la tenue de route, la fermeté de la suspension nuit quelque peu au confort; heureusement, cela est compensé en grande partie par des sièges avant et arrière très accueillants. L’espace intérieur est également abondant dans la cabine SuperCrew du F-150.

Les inconvénients du groupe motopropulseur hybride sont qu’il ne s’agit pas de l’option la plus raffinée qui soit, avec des changements de vitesse parfois plus brusques que nous le souhaiterions et une transition entre l’essence et l’électricité qui pourrait être plus douce.

L’autre élément qui pourrait vous faire réfléchir avant de commander l’option hybride est que le système PowerBoost a connu quelques difficultés initiales lors de son lancement, et sa complexité accrue signifie que la fiabilité à long terme pourrait ne pas être aussi bonne que celle du V8 de 5,0 L disponible en option.

Un camion bien pensé

Outre sa motorisation hybride, notre Ford F-150 Lariat 2025 a également impressionné par ses nombreuses fonctions intelligentes et ses éléments de design qui rendent la conduite et le travail plus agréables.

En examinant le F-150, il est évident que Ford prend le marché des camions au sérieux et met ses meilleurs ingénieurs et designers à contribution pour ce véhicule.

En témoignent des caractéristiques telles que le très pratique système ProPower Onboard monté dans la caisse, qui peut fournir 2 kW d’électricité sur les modèles à essence ou jusqu’à 7,2 kW avec le moteur hybride, soit suffisamment pour alimenter toutes sortes d’outils ou d’équipements pour le chantier ou le camping.

Une autre touche appréciée est le poste de travail repliable dans la console centrale, qui donne accès à une large surface plane pour écrire ou poser un ordinateur portable en abaissant le levier de vitesse et en basculant l’accoudoir central vers l’avant.

Parmi les autres équipements utiles disponibles sur le F-150 2025, citons la balance embarquée qui affiche le poids de la cargaison en temps réel, le marchepied escamotable qui facilite l’accès à la benne, le système d’aide au recul de remorque ProTrailer Backup Assist et l’éclairage de zone, qui facilite le travail autour du camion la nuit.

Notre modèle Lariat était équipé du hayon ProAccess, une caractéristique qui a été ajoutée à la liste d’options du F-150 lors du rafraîchissement de 2024. Ce hayon comprend une partie centrale qui pivote sur le côté comme une porte, en plus du panneau entier qui se rabat comme dans n’importe quel autre camion. Il est ainsi plus facile d’entrer et de sortir de la caisse car on peut monter directement sur le pare-chocs, mais l’ouverture n’est pas aussi large que celle offerte par le hayon multifonction similaire de Ram.

Conclusion

Le Ford F-150 PowerBoost 2025 offre une option convaincante pour les acheteurs qui utilisent principalement leur camion pour les trajets quotidiens, mais qui ont besoin de capacités substantielles pour tracter une roulotte les fins de semaines, par exemple. En effet, si le groupe motopropulseur hybride ne permet pas de réaliser des économies de carburant significatives lorsqu’on le fait travailler dur, il permet de réduire la consommation du camion lorsqu’il roule à vide en ville, ce qui correspond à l’usage que de nombreux conducteurs font de leur véhicule la plupart du temps. Grâce à sa puissance et à son couple supérieur à ceux de tout F-150 outre le Raptor, le PowerBoost ne donne pas non plus l’impression d’avoir fait des compromis pour bénéficier de son efficacité accrue, ce qui en fait une excellente alternative au moteur EcoBoost de 3,5 litres.

Ford n’est pas le seul à proposer un pick-up hybride, puisque Toyota offre une version électrifiée de son Tundra. Le PDSF du F-150 PowerBoost débute à 74 435 $ pour la version XLT, ce qui le rend plus abordable que le Tundra hybride de base. Cependant, Ford propose une longue liste d’options coûteuses, dont beaucoup étaient installées sur notre Lariat d’essai, ce qui porte le prix très près de 100 000 $. C’est cher payé si l’on considère que les niveaux de finition King Ranch et Platinum sont encore plus dispendieux, et surtout qu’un Tundra Hybrid équipé de manière comparable se vend environ 10 000 dollars de moins. Néanmoins, le Ford F-150 PowerBoost 2025 devrait figurer sur la liste de nombreux acheteurs de camions.