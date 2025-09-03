Volkswagen utilisera des noms traditionnels pour ses modèles électriques, à commencer par l’ID. Polo

La compagnie nomme présentement ses VÉ avec des chiffres, comme l’ID. 3 et l’ID. 4.

Volkswagen dit avoir écouté ses clients pour améliorer ses futurs VÉ.

Le premier produit de cette stratégie sera l’ID. Polo, basée sur le concept ID. 2all.

Pour sa prochaine génération de véhicules électriques, Volkswagen a décidé de revoir sa stratégie de dénomination afin d’offrir plus de clarté à ses clients et d’améliorer la reconnaissance de la marque pour ses véhicules.

En effet, le constructeur automobile allemand est revenu sur sa décision de nommer ses véhicules électriques à l’aide de chiffres et leur donnera plutôt des noms traditionnels, dont beaucoup seront immédiatement reconnaissables par ses clients.

Le premier exemple en sera l’ID. Polo, dont le lancement est prévu en 2026. Ce nouveau modèle à hayon électrique sous-compact sera basé sur le concept ID. 2all dévoilé en mars 2023.

Bien que peu connu en Amérique du Nord, Polo est un nom emblématique en Europe, puisqu’il est utilisé depuis 50 ans pour désigner le modèle qui se situe juste en dessous de la Golf dans la gamme Volkswagen.

La société affirme que sa nouvelle stratégie de dénomination sera appliquée progressivement, à mesure que les modèles actuels seront remplacés par une nouvelle génération de véhicules électriques. Cela signifie que le remplaçant de l’ID. 3 sera probablement appelé ID. Golf, car il est légèrement plus grand que la future ID. Polo.

La Polo électrique sera dévoilée au salon IAA Mobility de Munich le 8 septembre, mais elle sera encore camouflée à ce stade.

L’ID. Polo ne sera pas seule sur scène, puisqu’elle sera rejointe par l’ID. Polo GTI, une version plus sportive basée sur le concept ID. GTI.

De plus, le constructeur dévoilera un troisième concept construit sur la même plateforme le 7 septembre. En effet, le concept ID. Cross sera un petit multisegment qui partagera ses éléments mécaniques avec l’ID. Polo.

Conformément à la nouvelle structure de dénomination, la version de série de ce VUS sous-compact s’appellera ID. Cross, puisque le VUS à essence actuel construit sur la plateforme de la Polo s’appelle T-Cross.

En ce qui concerne les véhicules à combustion, Volkswagen continuera à les commercialiser aux côtés de ses véhicules électriques, ce qui signifie que les clients pourront choisir entre une Polo classique et son équivalent électrique, l’ID. Polo.

Parallèlement à sa nouvelle convention de dénomination, Volkswagen affirme avoir amélioré sa prochaine génération de véhicules en tenant compte des commentaires des clients. Parmi les changements mis en avant par l’entreprise, on peut citer une utilisation plus importante de matériaux haut de gamme, une meilleure combinaison des commandes physiques et numériques, en particulier sur le volant, et une interface utilisateur plus intuitive.

Tout cela, associé à des prix plus abordables, devrait aider Volkswagen à augmenter ses ventes mondiales et à améliorer sa situation financière, qui peine à se redresser après la pandémie.