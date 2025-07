Le tout nouveau Subaru Uncharted 2026 sera dévoilé le 17 juillet

Le Subaru Uncharted 2026 semble étroitement lié au nouveau Toyota C-HR 2026.

Deux motorisations seraient offertes, avec 221 ou 338 chevaux.

L’Uncharted pourrait bénéficier d’une autonomie allant jusqu’à 500 km.

La marque japonaise Subaru ajoutera bientôt un troisième modèle 100 % électrique à sa gamme nord-américaine, et a dévoilé une photo pour attirer notre attention. Il s’appelle le Subaru Uncharted 2026, et fera ses débuts officiels la semaine prochaine.

Aucune information n’a été partagée, outre le fait qu’il s’agisse d’un véhicule électrique. Toutefois, l’image dévoilée par Subaru, montrant le véhicule parcourant un sentir sur le dessus d’une montagne avec nuage de poussière dissimulant son design, nous a donné l’indice qu’on avait besoin pour identifier quelques détails supplémentaires.

En fait, le toit plongeant et peint en noir, les minces feux arrière et la poignée de porte arrière montée sur le pilier du Subaru Uncharted 2026 sont drôlement similaires à ceux du multisegment coupé Toyota C-HR 2026 récemment dévoilé, et qui sera mis en vente l’an prochain.

À quoi peut-on s’attendre de l’Uncharted? Basé sur le C-HR, il sera disponible avec un rouage à traction et un moteur électrique simple, produisant 221 chevaux, alors que sa batterie de 77 kWh procurerait une autonomie allant jusqu’à 500 kilomètres sur une pleine charge. De plus, un rouage intégral avec deux moteurs serait aussi offert, générant 338 chevaux, alors que l’autonomie passerait à 465 km. Selon Toyota, le C-HR à deux moteurs franchirait le 0-96 km/h (0-60 mi/h) en 5,2 secondes.

Le Subaru Uncharted 2026 sera aussi équipé d’un connecteur de charge NACS, lui permettant de se brancher sur le réseau de bornes Supercharger de Tesla. On assume qu’un adaptateur CCS sera également disponible en option.

L’Uncharted devrait imiter le C-HR en proposant un système multimédia à écran tactile de 14 pouces, une instrumentation numérique pour le conducteur, deux zones de recharge par induction, des sièges avant et un volant chauffants, un siège du conducteur à huit réglages électriques, une sellerie en tissu et similicuir ou similicuir et similisuède ainsi qu’un éclairage d’ambiance. Un toit vitré panoramique, une mémoire de position pour le siège du conducteur, un système de caméras à 360 degrés, des sièges arrière chauffants et une chaîne audio à neuf haut-parleurs seraient également disponibles.

Bien que le Subaru Uncharted 2026 ait été annoncé sur le marché étatsunien, Subaru Canada n’a pas encore confirmé sa venue chez nous. Advenant le cas, il serait positionné sous le Subaru Solterra 2026 et le nouveau Subaru Trailseeker 2026 – eux-mêmes similaires aux Toyota bZ et Toyota bZ Woodland. D’autres détails seront disponibles dès le 17 juillet.

MISE À JOUR : après la publication de cet article, Subaru a confirmé ses plans de commercialiser l’Uncharted au Canada. Le multisegment sera importé du Japon.