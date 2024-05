Le retour de l’hybride rechargeable chez GM planifié pour 2027

On ne connaît pas encore l’identité de ce futur véhicule PHEV.

Le marché chinois compte déjà deux véhicules PHEV GM à l’heure actuelle.

Petit à petit, le marché de l’automobile électrique ralentit alors que la disponibilité de modèles électriques s’agrandit et le prix de ceux-ci ne diminue pas aussi rapidement. Cette augmentation moins rapide que prévu de l’automobile électrique entraîne des répercussions sur un autre type d’électrification, soit celui des véhicules hybrides et/ou hybrides rechargeables.

L’un des constructeurs qui avaient pourtant tout misé sur l’électrique a d’ailleurs décidé de revenir sur ses ambitions des dernières années. General Motors a en effet décidé de ramener la technologie hybride à bord de sa flotte nord-américaine.

C’est du moins ce qu’a affirmé Mary Barra, la PDG de l’empire américain, qui a rappelé que General Motors avait l’intention d’offrir à nouveau un véhicule hybride rechargeable pour l’année-modèle 2027. Rappelons que la dernière voiture « PHEV » à avoir été proposée au public local est la Chevrolet Volt, la voiture qui a été abandonnée en 2019.

La cheffe des opérations de GM a également indiqué que cette arrivée tardive d’un nouveau modèle hybride enfichable allait coïncider avec l’entrée en vigueur des nouvelles normes établies par l’EPA américaine qui affectera les véhicules vendus aux États-Unis entre 2027 et 2032, avec comme but ultime de couper les émissions de moitié d’ici 2055.

Reste maintenant à savoir quel modèle sera priorisé pour séduire une majorité de consommateurs en Amérique du Nord. Comme rapporté par le magazine américain Car and Driver, le marché chinois compte déjà deux modèles GM à motorisation hybride rechargeable : le Buick Velite 6 et le Chevrolet Equinox Plus PHEV.

À bord de ce dernier, l’utilitaire conserve les services de son moteur 4-cylindres turbo de 1,5-litre, mais ce dernier est jumelé à un moteur électrique d’une puissance de 188 chevaux. Selon GM Authority, l’autonomie électrique du Chevrolet Equinox branchable atteint 155 km selon la méthode de calcule chinoise. S’il est clair que cette distance serait plus courte en Amérique du Nord (avec les standards plus stricts de l’EPA), ça ne rend pas l’Equinox hybride rechargeable inintéressant pour autant.

En fait, ce revirement de situation dans le cas de GM ne peut être bénéfique que pour le consommateur qui doit jongler avec l’incertitude entourant l’adoption de l’automobile électrique en ce moment.