Le nouveau Jeep Compass grandit, devient électrique et amorce son déploiement mondial

Le Jeep Compass de nouvelle génération gagne en dimensions, adopte l’électrification et passe à la plateforme STLA Medium de Stellantis. Il offrira des versions 100 % électriques, hybrides rechargeables et hybrides légers, avec une autonomie pouvant atteindre 650 km.

Le Compass proposera des motorisations 100 % électriques, hybrides rechargeables et hybrides légers.

Le déploiement mondial commence en Europe ; la production nord-américaine débutera en 2026.

La nouvelle plateforme améliore l’espace, l’aérodynamisme et permet une version AWD 100% électrique de 370 chevaux.

Jeep a dévoilé le tout nouveau Compass, un VUS compact désormais offert en version entièrement électrique. Cette nouvelle génération repose sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis. La production initiale aura lieu en Italie, puis le modèle sera distribué sur cinq continents. En Amérique du Nord, l’assemblage commencera en 2026.

Le Compass 2026 croît dans toutes ses dimensions : il mesure maintenant 4552 mm de long (soit 150 mm de plus), 85 mm de plus en largeur, et l’empattement gagne 159 mm. L’espace pour les jambes à l’arrière augmente de 20 mm, et le coffre gagne 45 litres. Des éléments aérodynamiques comme des volets de calandre actifs et un soubassement plat abaissent le coefficient de traînée sous la barre des 0,3.

Trois groupes motopropulseurs électrifiés seront proposés : un trois cylindres 1,2 litre hybride léger de 143 chevaux, un quatre cylindres 1,6 litre hybride rechargeable de 192 chevaux combinés, et trois configurations électriques à batterie. Les versions électriques à traction offriront 210 chevaux et 500 km d’autonomie (batterie de 74 kWh) ou 228 chevaux et 650 km (batterie de 96 kWh). Une version à rouage intégral développe 370 chevaux et jusqu’à 500 km d’autonomie grâce à un second moteur arrière générant un couple de 3100 Nm aux roues. La recharge rapide de 20 à 80 % est possible en 30 minutes sur une borne de 160 kW, avec une recharge AC de 22 kW disponible en option.

En Europe, les ventes des versions VE et hybrides légers « First Edition » débutent immédiatement, aux prix de 49 900 € (environ 78 000 CAD) et 41 900 € (environ 65 500 CAD) en Italie. Les commandes pour les versions hybrides rechargeables ouvriront plus tard, avec les premières livraisons attendues au début de 2026. Jeep prévoit que les versions électriques représenteront environ 20 % des ventes de Compass en Europe.

Toutes les versions du Compass offriront de série un combiné d’instruments numérique de 10 pouces, un écran multimédia de 16 pouces, des services connectés avec mises à jour à distance, et l’assistance à la conduite de niveau 2. La version First Edition ajoute des phares Matrix DEL, une protection extérieure à 360 degrés et des roues pouvant atteindre 20 pouces.

Les compétences hors route demeurent au cœur de l’ADN du Compass, avec une garde au sol allant jusqu’à 200 mm, et des angles d’attaque, de rampe et de fuite respectivement de 20°, 15° et 26°. Les versions à rouage intégral augmentent encore ces capacités et incluent le contrôle de descente de série. Le Compass peut aussi franchir des passages d’eau profonds de 470 mm, et toutes les versions disposent des modes de conduite Selec-Terrain.

Les spécifications dévoilées confirment que le nouveau Compass est bien adapté aux réalités nord-américaines. Toutefois, pour connaître du succès au Canada, son prix devra chuter considérablement — aux environs de 45 000 $ — si Stellantis souhaite atteindre des volumes de ventes significatifs.