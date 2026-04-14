Rolls-Royce Project Nightingale Concept 2026 : Le premier Coachbuild Collection ultra-exclusive limitée à 100 exemplaires

Rolls-Royce dévoile Project Nightingale, une création Coachbuild électrique radicale et ultra-limitée qui redéfinit le luxe automobile à ciel ouvert.

Une série Coachbuild limitée à 100 unités réservées sur invitation

Une motorisation 100 % électrique offrant une expérience de conduite silencieuse inédite

Un design inspiré des modèles expérimentaux EX des années 1920 et du courant Streamline Moderne

Une nouvelle ère Coachbuild chez Rolls-Royce

Rolls-Royce franchit une nouvelle étape dans l’univers du très haut luxe automobile avec la présentation du Project Nightingale, première déclinaison de sa nouvelle Coachbuild Collection. Ce modèle, un cabriolet deux places, marque une évolution majeure dans l’approche du constructeur britannique en matière de personnalisation et d’exclusivité.

Le nom Nightingale provient de « Le Rossignol », la résidence des designers et ingénieurs située près de la propriété de Sir Henry Royce sur la Côte d’Azur. Cette référence souligne l’importance de l’héritage dans la conception de ce modèle hors norme.

Une vision audacieuse du luxe selon Rolls-Royce

« Certains des clients Rolls-Royce les plus exigeants au monde nous ont demandé notre création la plus ambitieuse. Nous avons répondu en réunissant trois éléments qui n’avaient jamais coexisté au sein de notre marque : la liberté totale du coachbuilding, un groupe motopropulseur électrique puissant et presque silencieux, et une interprétation unique du plaisir de conduite à ciel ouvert », explique Chris Brownridge, chef de la direction de Rolls-Royce Motor Cars.

Il ajoute : « Project Nightingale partage l’esprit des modèles expérimentaux EX des années 1920 et représente l’expression la plus extravagante de ce que Rolls-Royce est capable de réaliser aujourd’hui. »

De son côté, Domagoj Dukec, directeur du design, souligne : « Ce véhicule semble à la fois inévitable et totalement inattendu. Il redéfinit les codes et influencera tout ce qui suivra. »

Un design spectaculaire inspiré de l’histoire

Project Nightingale s’inspire directement des modèles expérimentaux EX de la fin des années 1920, notamment les 16EX et 17EX. Ces voitures, conçues à l’époque pour repousser les limites de la vitesse et du design, ont servi de fondation esthétique au projet.

Le véhicule adopte une silhouette dite « fuselage central » avec un long capot, un habitacle compact et une ligne fluide qui traverse toute la carrosserie. L’ensemble est dominé par des volumes monolithiques et une pureté de lignes typique du courant Streamline Moderne.

Avec ses 5,76 mètres de longueur, le modèle rivalise avec la Phantom en termes de gabarit, tout en étant entièrement dédié à une configuration cabriolet deux places.

Une architecture électrique

Reposant sur l’Architecture of Luxury en aluminium, Project Nightingale intègre une motorisation 100 % électrique. Ce choix technique ne sert pas uniquement l’efficacité, mais surtout l’expérience sensorielle.

L’absence quasi totale de bruit mécanique permet une immersion inédite dans l’environnement extérieur. Les ingénieurs évoquent une sensation comparable à celle d’un voyage en voilier, où seuls subsistent les sons naturels comme le vent ou les vagues.

Cette architecture libère également le design, notamment à l’avant, où l’absence de besoins en refroidissement permet des surfaces parfaitement lisses et épurées.

Un habitacle pensé comme une œuvre d’art

L’intérieur du Project Nightingale pousse encore plus loin l’approche artistique. Inspiré par le chant du rossignol, le système Starlight Breeze transforme des motifs sonores en une constellation lumineuse composée de plus de 10 500 points lumineux.

L’habitacle enveloppe les occupants dans un univers presque céleste, renforçant l’idée d’un luxe expérientiel plutôt que simplement matériel. Chaque détail, du cuir aux commandes en acier inoxydable, est conçu comme une pièce d’orfèvrerie.

Une exclusivité absolue

Seulement 100 exemplaires du Project Nightingale seront produits, chacun entièrement réalisé à la main à Goodwood. L’accès à ce programme est strictement sur invitation, réservé à une clientèle fidèle et particulièrement engagée envers la marque.

Les clients participent d’ailleurs à un processus immersif sur plusieurs années, incluant des événements privés et une implication directe dans la création de leur véhicule.

Les premières livraisons sont attendues à partir de 2028, confirmant le positionnement de ce modèle comme une œuvre automobile à part entière, bien au-delà d’un simple moyen de transport.