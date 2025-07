Le prototype électrique Mercedes-Benz VLE fait Stuttgart à Rome avec seulement deux arrêts de 15 minutes

Suivant le dévoilement en Chine du Concept Vision V de Mercedes-Benz, le constructeur met la technologie pour ses fourgons VAN.EA à l’essai et nous donne des résultats qui sont pour le moins prometteur en matière de capacité de recharge et d’autonomie.

Deux arrêts de recharge de 15 minutes ont suffi pour parcourir près de 1 100 kilomètres

• Le modèle VLE est construit sur la plate-forme électrique VAN-EA

• Le constructeur confirme que le modèle sera disponible au Canada

Mercedes-Benz a soumis son nouveau véhicule électrique VLE à un test longue distance entre Stuttgart en Allemagne et Rome en Italie, couvrant environ 1 090 kilomètres. Deux véhicules d’essai ont effectué ce parcours avec seulement deux pauses de recharge de 15 minutes chacune, ils démontrent ainsi l’autonomie et l’efficacité de la nouvelle architecture électrique VAN.EA pour fourgons.

Une nouvelle ère dès 2026

À partir de 2026, Mercedes-Benz lancera sa nouvelle architecture modulaire et évolutive pour véhicules utilitaires électriques. Cette plateforme permettra une distinction claire entre les modèles destinés aux particuliers – appelés Grandes Limousines – et les utilitaires commerciaux. L’objectif est d’adapter au mieux les véhicules aux besoins spécifiques des clients, tant en matière de design que de fonctionnalités.

Les futures Grandes Limousines, baptisées VLE et VLS, offriront jusqu’à huit places. Tandis que le VLE visera les familles, les loisirs et les services de navette haut de gamme, le VLS ambitionnera de redéfinir les standards du luxe automobile. Ces modèles seront disponibles en version 100 % électrique en Amérique du Nord, en Chine et au Canada.

La dureté du test

Le trajet n’avait rien de simple ou de facile, il comprenait des routes alpines sinueuses, des autoroutes, des routes secondaires très fréquentées et les ruelles serrées des centres-villes italiens. L’objectif : valider l’aptitude à un usage quotidien en matière d’efficience énergétique, de gestion thermique, de récupération d’énergie, et d’agilité grâce à la direction de l’essieu arrière. Après tout, ces fourgons auront des vocations commerciales et de transport de VIP.

Les résultats sont concluants : les véhicules ont complété le trajet en environ 13 heures, avec un confort thermique maintenu à 22 °C dans l’habitacle, malgré une température extérieure passant de 11 °C au départ à 33 °C à l’arrivée. La direction arrière a particulièrement brillé dans les virages serrés des routes de montagne et les zones urbaines restreintes.

« Nos futurs monospaces ont une fois de plus prouvé leur pertinence pour un usage quotidien sur les longues distances. Avec seulement deux courtes pauses de recharge, le VLE illustre l’efficacité impressionnante de notre nouvelle architecture électrique pour vans », a déclaré Dr Andreas Zygan, directeur du développement chez Mercedes-Benz Vans.

Une phase de tests rigoureuse

Cette traversée s’inscrit dans un vaste programme de validation en conditions réelles. En plus des simulations numériques et essais en laboratoire sur le campus de développement de Stuttgart/Untertürkheim, les prototypes sont testés sur des parcours variés à travers l’Europe. L’an dernier, des modèles VLE avaient déjà rallié le Cap Nord en Norvège, et des tests hivernaux ont été menés en Suède durant l’hiver 2025.