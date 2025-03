Le prochain Mercedes-Benz GLC électrique déjà en phase de tests

Le prochain GLC électrique sera équipé d’un système électrique de 800 volts.

La gestion de l’énergie sera optimisée.

La première génération du multisegment compact électrique de la marque allemande, celqui qu’on surnommait EQC, aurait dû être le fer de lance de l’offensive électrique du constructeur en Amérique du Nord. Mais, les troubles de jeunesse et d’autres facteurs ont coulé le projet. Heureusement, Mercedes-Benz travaille actuellement à corriger le tir. Le deuxième opus de ce GLC électrique est déjà en phase de tests extrêmes dans la région d’Arjeplog en Suède.

Avec des températures aussi basses que -25°C et des conditions routières hivernales, les ingénieurs de Mercedes-Benz cherchent à rehausser la fiabilité et la durabilité des composantes du multisegment le plus populaire de la marque… du moins en ce qui a trait à ses versions équipées d’une motorisation thermique.

Sans surprise, le prototype soumis à ces tests hivernaux profite d’une paire de moteurs électriques, ce qui lui garantit un rouage intégral. Le système 4MATIC répartit le couple en fonction des données de traction des roues en temps réel. Et puisqu’il s’agit d’un VUS électrique, le véhicule est muni d’une unité de déconnexion pour engager ou désengager l’essieu avant lorsque les conditions routières le permettent. En se limitant aux roues motrices arrière seulement, le GLC électrique est moins énergivore.

À ce sujet, l’unité d’entraînement sur cet essieu arrière, entièrement développé à l’interne, est équipée d’onduleurs au carbure de silice haute performance, une solution pour améliorer la gestion de l’énergie. Notez aussi la présence d’un nouvel ensemble de freins plus compact qui devrait optimiser la récupération d’énergie.

Et avec un système électrique de 800 volts, les temps de recharges devraient, en principe, être écourtés. Le constructeur annonce même la possibilité d’atteindre 320 kW à la recharge. L’utilitaire électrique sera aussi plus performant dans sa gestion thermique de l’énergie, grâce à une pompe à chaleur qui recycle la chaleur résiduelle du moteur électrique, de la batterie et de l’air ambiant.

Évidemment, le prototype du GLC électrique sera soumis à d’autres tests en Arizona et en Afrique du Sud où le mercure peut grimper jusqu’à 50°C.

Le remplaçant de l’EQC n’est pas prêt d’atterrir sur nos routes, alors que l’utilitaire compact électrique devrait s’amener chez nous en tant que modèle 2027. Reste maintenant à savoir s’il sera un peu plus expressif que les berlines/multisegments des gammes EQE et EQS qui n’ont pas vraiment capté l’attention des consommateurs avec leurs silhouettes aérodynamiques au possible.