Mercedes-Benz teste déjà une batterie à l’état solide

Le développement sera crucial au fil des prochains mois.

Le prototype serait capable d’une autonomie supérieure à 1 000 km.

L’arrivée de la technologie des batteries à l’état solide (ou batteries à semi-conducteurs) est imminente dans l’industrie. Déjà, quelques constructeurs planchent sur des prototypes de ces batteries plus performantes.

Cette fois, c’est au tour de Mercedes-Benz de se pencher sur la question avec un premier prototype d’une berline EQS munie d’une batterie à semi-conducteurs. Cette nouvelle unité serait capable, aux dires de la marque, d’offrir une autonomie 25 % supérieure à celle d’une batterie au lithium-ion équivalente.

Cette batterie expérimentale au lithium-métal utilise des cellules développées par la firme Factorial Energy, celles-ci étant installées sur un support de cellule flottant. Celui-ci a la particularité de dilater les matériaux lorsque la batterie se charge. En revanche, les matériaux se contractent lorsque la batterie se décharge. Pour soutenir les cellules lors de ces changements de volume, la batterie Mercedes-Benz à l’état solide est équipée d’actionneurs pneumatiques qui interagissent avec le changement de volume des cellules lors de la charge et de la décharge, ce qui affecte les performances et la durée de vie de la batterie.

Le refroidissement passif de la batterie permet de gagner encore en poids et en efficacité énergétique. Le prototype serait capable de rouler sur une distance de plus de 1000 km avec cette batterie. Pour mieux situer cette nouvelle technologie face à l’actuelle berline EQS, Mercedes-Benz explique que la variante 450+ offre une autonomie de 800 km en ce moment.

« Le fait d’être le premier à intégrer avec succès des batteries lithium-métal à l’état solide dans une plateforme de véhicule de série constitue une réalisation historique dans le domaine de la mobilité électrique. Cette percée démontre que la technologie des batteries à l’état solide a dépassé le stade du laboratoire pour entrer dans le monde réel, établissant ainsi une nouvelle référence pour l’ensemble de l’industrie automobile. Notre collaboration avec Mercedes-Benz prouve que l’avenir des véhicules électriques n’est pas seulement une vision, mais une réalité que nous concrétisons dès aujourd’hui », a déclaré le PDG et co-fondateur de Factorial Energy, Siyu Huang.

Les prochains mois seront cruciaux, notamment pour l’avenir des VÉ de Mercedes-Benz qui ne connaissent pas le succès escompté. Avec plus d’autonomie et de performances et un design plus près des modèles thermiques, le constructeur allemand pourrait raviver l’intérêt des consommateurs pour sa flotte de modèles électriques.