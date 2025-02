Mercedes-Benz change de stratégie en matière de design : les voitures électriques et à essence se ressembleront

Les modèles électriques actuels de Mercedes présentent un design différent et plus aérodynamique que leurs homologues à combustion.

Les futurs modèles partageront également davantage de composants afin de réduire les coûts de production.

L’entreprise affirme également que sa prochaine génération de fourgonnettes ne sera finalement pas uniquement électrique.

Ce n’est un secret pour personne que Mercedes-Benz n’a pas eu le succès escompté avec sa gamme de véhicules électriques, les ventes restant bien inférieures à celles des modèles à essence.

Une partie de l’explication pourrait être liée au design de ces véhicules électriques, qui sont très différents de leurs homologues à essence.

En effet, Mercedes-Benz a choisi de distinguer ses modèles électriques du reste de sa gamme en les dotant d’un design plus aérodynamique et d’une structure de dénomination propre (EQB, EQE, EQS…).

Si cette démarche a pu attirer des acheteurs désireux de se démarquer en conduisant un véhicule électrique, elle semble avoir repoussé ceux qui appréciaient les attributs traditionnels de la marque en matière de design.

À titre de comparaison, BMW s’en sort mieux avec ses propres véhicules électriques qui, pour la plupart, ressemblent beaucoup aux modèles à essence, s’ils ne sont pas presque identiques.

Mercedes-Benz semble avoir compris le message, puisqu’elle affirme désormais qu’elle fera en sorte que ses futurs modèles partagent le même langage stylistique, quelle que soit leur motorisation. Nous savons également que les noms EQ seront retirés, mais nous n’avons pas plus de détails sur la nomenclature pour le moment.

Cela devrait apporter plus de cohésion à la gamme de la marque et, espérons-le, favoriser les ventes des modèles électriques et à essence, ces derniers incluant de plus en plus d’hybrides.

Le premier exemple est la nouvelle Classe G, dont l’apparence est pratiquement la même selon qu’elle est équipée d’un moteur à combustion ou d’un groupe motopropulseur électrique. Notamment, la version électrique est appelée « G 580 avec Technologie EQ » plutôt que « EQG » comme on aurait pu s’y attendre.

Outre le design, l’infodivertissement et d’autres technologies seront également partagés dans le but de réduire les coûts de fabrication de 10 % d’ici 2027.

Malgré leur apparence similaire, les futurs modèles électriques et hybrides de Mercedes-Benz ne partageront pas toujours la même plateforme, comme ce sera le cas pour les prochaines Classe C et GLC, les VÉ utilisant la nouvelle plateforme électrique dédiée MB.EA et les versions hybrides étant basées sur l’actuelle plateforme MRA.

Cette nouvelle fait suite à une autre volte-face importante du constructeur allemand, qui continuera à vendre des fourgonnettes à combustion après avoir déclaré que tous ses futurs modèles commerciaux seraient électriques.

Source : Motor Authority