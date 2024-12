Le premier Lamborghini électrique reporté à 2029

Le premier VÉ Ferrari sera dévoilé l’an prochain.

L’ajout d’un VÉ Lamborghini n’est pas une priorité.

Le premier véhicule électrique signé Lamborghini devra attendre encore un peu. La firme de Sant’Agata en Italie a dévoilé le concept Lanzador en 2023, un heureux mélange entre une supervoiture et un multisegment mieux adapté aux réalités du quotidien.

L’arrivée du modèle de production – si le constructeur conserve l’essentiel de ce qui a été dévoilé bien sûr – était prévue pour 2028, mais celui-ci devra maintenant attendre un an de plus. C’est ce qu’a dévoilé le PDG de Lamborghini, Stephan Winkelmann.

Le principal intéressé a déclaré à Automotive News qu’il ne croyait pas que 2029 était trop tard pour arriver avec un modèle électrique. Il a également ajouté que la marque italienne ne croyait pas que le marché allait être prêt en 2025 ou 2026. Rappelons qu’en 2025, Ferrari prévoit lancer son premier véhicule électrique.

La marque au cheval cabré va donc battre son rival italien dans le créneau électrique, contrairement à son aventure dans la catégorie des VUS, Lamborghini qui a commercialisé son super VUS Urus bien avant celui de Maranello, le Ferrari Purosangue.

Malgré ce délai supplémentaire, la marque italienne a tout de même adapté tous ses modèles à un minimum d’électrification. En effet, la supervoiture Revuelto à moteur V12, l’utilitaire Urus SE, ainsi que la récemment dévoilée Temerario (équipée d’un groupe motopropulseur semblable à celui de l’Urus SE) sont tous hybrides rechargeables.

N’oublions pas que le constructeur Lamborghini appartient au groupe Volkswagen qui doit actuellement vivre avec un marché qui nécessite plus de temps avant de passer au tout électrique. L’engouement des premières années a diminué depuis quelques mois, notamment à cause d’une réduction des rabais gouvernementaux, mais aussi à cause du prix d’une majorité de VÉ. Et c’est sans compter l’élection de Donald Trump à Washington, qui a promis d’abolir les crédits octroyés aux consommateurs qui achetaient un véhicule électrique.

Bref, l’ajout d’une nouvelle Lamborghini électrique ne semble pas être la priorité au moment d’écrire ces lignes.