Le Lamborghini Urus SE devient le premier VUS hybride électrique branchable de la marque

Automobili Lamborghini a levé le voile sur l’Urus SE, ce « Super VUS » devient la première variante hybride électrique branchable de celui-ci. La présentation a eu lieu lors de la soirée des médias du groupe Volkswagen, en amont du salon de l’automobile de Pékin.

L’Urus SE introduit un puissant groupe motopropulseur hybride de 789 ch dans la gamme de VUS de Lamborghini, associant un moteur V8 biturbo de 4,0 L développant 611 ch à un moteur électrique de 189 ch. Une batterie lithium-ion de 25,9 kWh assure une autonomie de plus de 60 km en mode électrique pur.

Cela permet de réduire considérablement les émissions – une réduction de 80 % par rapport à l’Urus de série, selon Lamborghini. Pourtant, les performances font un grand bond en avant, avec un 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 312 km/h, ce qui en fait le VUS de série le plus rapide.

« Avec l’Urus SE, nous avons franchi une nouvelle étape vers l’électrification, conformément à notre stratégie, en avançant sur la voie de la décarbonisation », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général de Lamborghini.

Le système hybride électrique branchable est complété par des innovations techniques telles qu’un système de vectorisation du couple électrique et un différentiel arrière électronique. Cela permet à l’Urus SE d’appliquer plus efficacement son prodigieux couple de 701 lb-pi, améliorant ainsi la traction et la dynamique sur n’importe quelle surface.

Les changements au niveau du design visent à optimiser l’aérodynamisme et les prouesses sportives. À l’avant, un nouveau design de capot flottant, des pare-chocs et des éclairages redessinés rafraîchissent l’allure. L’arrière est doté d’un nouveau diffuseur et d’un aileron qui augmentent la force descendante de 35 % par rapport à l’Urus de série.

À l’intérieur, l’Urus SE est équipé d’un écran tactile de 12,3 pouces doté de la dernière interface homme-machine de Lamborghini. Le tableau de bord numérique est également de 12,3 pouces. Ces mises à jour s’inscrivent dans la philosophie de la marque qui consiste à se sentir comme un pilote à l’intérieur.

La personnalisation reste importante grâce au programme Ad Personam de Lamborghini. Deux nouvelles couleurs de peinture sont proposées : l’orange Arancio Egon et le blanc Bianco Sapphirus. Les clients peuvent choisir parmi plus de 100 peintures extérieures et 47 combinaisons intérieurs.

Sur la console centrale, un sélecteur « Tamburo » permet au conducteur de choisir parmi onze modes de conduite et quatre nouvelles stratégies de performances électriques. Ces paramètres comprennent la hauteur de la suspension pneumatique, la direction et même le caractère sonore du moteur pour différents scénarios de conduite.

« L’Urus SE est notre Super VUS à deux cœurs – l’un thermique rappelant nos racines, l’autre électrique et futuriste », a déclaré Stefano Cossalter, directeur de la ligne de produits. « En battant à l’unisson, ils offrent un nouveau niveau de personnalité Lamborghini. »

L’Urus SE marque une étape décisive dans le parcours de Lamborghini vers l’électrification, après le récent supercar hybride rechargeable Revuelto. Il montre comment la célèbre marque italienne vise à réduire les émissions sans compromettre les performances ultra-performantes attendues par ses propriétaires.