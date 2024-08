Le nouveau traîneau du Père Noël ? La toute nouvelle Lamborghini Temerario reçoit des pneus d’hiver sur mesure

Même le Père Noël a besoin de moderniser son équipement

Le pneu hiver Blizzak LM005 de Bridgestone améliore les performances de la prochaine super voiture de sport hybride de Lamborghini, la Temerario.

Le processus de développement du pneu utilise la technologie Virtual Tire Development, ce qui permet de réduire l’utilisation de matières premières de 60 %.

Disponible en 20 pouces et 21 pouces, le pneu hiver répond aux exigences uniques de la conduite hivernale.

Bridgestone a créé un pneu hiver sur mesure pour la nouvelle super voiture sport de Lamborghini, la Temerario, dont le lancement est prévu en 2025. Le pneu d’hiver Blizzak LM005, conçu sur mesure, est destiné à maintenir les performances élevées du véhicule dans des conditions de froid extrême.

Le Blizzak LM005 fait partie d’une gamme complète de pneus que Bridgestone a développée pour la Temerario, qui comprend des pneus d’été et des pneus de piste. Ce pneu d’hiver vise à répondre aux besoins spécifiques des conducteurs qui utilisent le véhicule hybride électrifié à haute performance dans des environnements hivernaux difficiles.

Bridgestone a utilisé sa technologie Virtual Tire Development pour créer le Blizzak LM005 pour la Temerario. Ce processus permet un développement plus efficace et durable des pneus en réduisant les prototypes physiques, les essais sur les véhicules et le temps de développement. L’entreprise indique que cette méthode peut réduire la consommation de matières premières et les émissions de CO2 dans la phase de développement jusqu’à 60 %.

Les pneus d’hiver de la Temerario seront disponibles en plusieurs dimensions dans les tailles 20 et 21 pouces. Bridgestone prévoit de fabriquer ces pneus en Europe.

Steven De Bock, vice-président de l’équipement d’origine chez Bridgestone EMEA, a déclaré : « En tant que « partenaire technique officiel » de Lamborghini, nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre notre voyage ensemble en repoussant les limites de l’électrification et en faisant progresser une nouvelle ère de sports motorisés durables. »

La Lamborghini Temerario est décrite comme une super voiture de sport hybride dotée d’un moteur V8 biturbo combiné à trois moteurs électriques. Il s’agirait du premier moteur de super voiture de sport de série capable d’atteindre 10 000 tr/min.

Une gamme complète de pneus

En plus du Blizzak LM005 axé sur l’hiver, Bridgestone a développé une gamme complète de pneus pour la Lamborghini Temerario :

Potenza Sport : Un pneu d’été ultra performant optimisé pour la tenue de route sur sol sec et mouillé.

Potenza Race : conçu pour une utilisation sur circuit, il met l’accent sur l’adhérence, la maniabilité et la durabilité.

Les pneus Potenza Sport et Potenza Race ont été conçus sur mesure pour compléter le groupe motopropulseur hybride de la Temerario.

Le partenariat entre Bridgestone et Lamborghini ne se limite pas à la Temerario. Le fabricant de pneus a déjà fourni des pneus sur mesure pour d’autres modèles Lamborghini, notamment les Huracán STO, Tecnica, Sterrato, Huracán EVO et la Lamborghini Revuelto V12 Hybrid PHEV.