Mazda dévoile son symbole de marque actualisé au Japan Mobility Show 2025

Mazda a présenté un symbole de marque redessiné lors du Japan Mobility Show 2025 à Tokyo.

Le logo conserve son concept des « ailes déployées », mais adopte un design plus audacieux, optimisé pour l’ère numérique.

Le nouvel emblème et le nouveau logotype sont désormais visibles sur le site corporatif de Mazda et seront déployés à l’échelle mondiale.

Mazda Motor Corporation a présenté une version actualisée de son symbole de marque, dévoilée au Japan Mobility Show 2025 à Tokyo. Ce design révisé reflète l’engagement à long terme de Mazda envers l’évolution de sa marque et une meilleure visibilité sur les plateformes numériques.

Le nouveau symbole conserve la structure fondamentale de la version introduite en 1997, continuant de représenter un « M » stylisé évoquant des ailes déployées. Selon l’entreprise, ce motif visuel illustre un engagement envers la réforme continue et la croissance constante. Les logos précédents, y compris celui introduit en 1991, faisaient également référence aux origines du nom Mazda : « ailes », « soleil » et « halo ».

Conçu avec un profil plus épuré et plus affirmé, le nouvel emblème améliore la lisibilité dans les environnements numériques. En parallèle du symbole, Mazda a également dévoilé un nouveau logotype au style typographique moderne. Les deux éléments figurent actuellement sur le site corporatif de l’entreprise.

Mazda a précisé que les nouveaux et anciens symboles de marque seront utilisés de manière sélective selon la plateforme et le contexte, offrant ainsi une flexibilité tout en renforçant la reconnaissance mondiale de la marque.

Cette mise à jour s’inscrit dans la philosophie d’entreprise de Mazda, intitulée « Radically Human », et soutient son objectif de proposer des expériences de mobilité engageantes contribuant au quotidien des clients.