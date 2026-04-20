JLR et Chery dévoilent les premières images-aguiches du VUS Freelander avant son lancement en Chine

La nouvelle marque Freelander de la coentreprise Chery-JLR lancera cette année en Chine son premier VUS électrifié à trois rangées

Le premier modèle de production de Freelander est un VUS à trois rangées actuellement en essais hivernaux.

Chery dirige le développement tandis que JLR gère le design et le positionnement de la nouvelle marque.

Le lancement, réservé à la Chine, débute avec des motorisations électrifiées et un modèle de détail plus abordable.

Jaguar Land Rover et Chery ont rapproché leur nouvelle marque Freelander d’un lancement en diffusant des images de prototypes camouflés de son premier modèle de production. Le VUS est actuellement soumis à des essais par temps froid avant son arrivée prévue sur le marché plus tard en 2026, avec plus de détails attendus en juin.

Le premier Freelander sera un VUS à trois rangées avec un long empattement, de courts porte-à-faux et un style droit inspiré du tout-terrain, qui n’est pas sans rappeler celui de l’actuel Defender. La production est prévue à l’usine de la coentreprise Chery-JLR à Changshu, près de Shanghai, où les partenaires ont modernisé les opérations pour la production de véhicules électriques.

Freelander, une marque et non un modèle, rappelons-le, est positionnée comme une enseigne distincte plutôt que comme une partie du portefeuille “House of Brands” de JLR, qui comprend Range Rover et Defender. Selon la structure annoncée par les deux entreprises, Chery dirige le développement technique, tandis que JLR est responsable de l’orientation du design et du positionnement de la marque.

La gamme comprendra des véhicules électriques, des hybrides rechargeables et des véhicules électriques à autonomie prolongée. Selon certains rapports, le premier véhicule utilisera vraisemblablement un système à autonomie prolongée et une architecture électrique de 800 volts afin de prendre en charge la recharge à haute vitesse.

La gamme reposera sur la plateforme iMAX de Chery. Freelander a également lié son plan technologique embarqué à Huawei et Qualcomm, affirmant que les véhicules offriront des fonctions numériques façonnées par ces partenariats. CATL devrait fournir des batteries dotées d’une capacité de recharge rapide 6C, tandis que des systèmes avancés d’aide à la conduite, y compris des fonctions basées sur le lidar, sont aussi prévus.

Pour JLR, Freelander représente une deuxième chance en Chine après la fin, l’an dernier, de la production locale de plus petits modèles de l’ancienne génération comme le Range Rover Evoque, le Land Rover Discovery Sport et la Jaguar XE. La structure de la coentreprise donne au constructeur britannique une voie d’accès aux écosystèmes chinois de véhicules et de logiciels à plus faible coût, à un moment où les marques nationales gagnent des parts dans les segments électrifiés.

Les activités de lancement de Freelander ont commencé le 31 mars avec le dévoilement du Concept 97 à Shanghai. Ce nom fait référence au Freelander d’origine, présenté par Land Rover en 1997 et utilisé sur deux générations avant que le Discovery Sport ne le remplace en 2015. Chery et JLR ont investi environ 3 milliards de yuans, soit quelque 440 millions de $, pour préparer l’usine de Changshu à ce nouveau programme.

La marque modifie aussi la façon dont les véhicules seront vendus en Chine. Elle prévoit ouvrir 100 points de vente dans 60 villes, en utilisant de plus petits points de vente pour les ventes, tandis que les concessionnaires traditionnels se concentreront sur l’après-vente et le soutien au service.

Les ventes de Freelander commenceront en Chine, avec une expansion à l’international possible par la suite. L’entreprise n’a pas précisé quels marchés d’exportation pourraient suivre.

Source: Automotive News